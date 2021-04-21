鴻海在威州投資減稅優惠 28.5億降至8000萬元

威斯康辛州宣布與台灣鴻海科技集團達成的新合約，把原本預估的減稅優惠從28.5億元降至8000萬元。圖為2018年6月28日，當時的川普總統(右二)和「鴻海」創辦人郭台銘(右一)、軟銀總裁孫正義(左二)在威州聆聽設廠計畫。(美聯社)

威斯康辛州民主黨籍州長艾佛斯(Tony Evers)宣布與台灣電子代工龍頭鴻海 科技集團達成的最新合約內容；根據新合約，鴻海在威州的投資 將僅獲得8000萬元減稅優惠，遠低於2017年原始協議預估的減稅金額28.5億元。

艾佛斯2018年競選州長時，即主攻共和黨前任州長沃克(Scott Walker)任內與鴻海達成的減稅協議；艾佛斯20日宣布新合約內容時指出，「前一協議對我、對威州都不奏效。今天，我履行諾言、達成協議，此協議視鴻海如其他企業，為納稅人節省27.7億元，保護州和地方社區已完成的數億元基礎設施投資，並確保依約創造就業機會。」

依據2017年鴻海與威州原始協議，若鴻海投資100億元並創造1萬3000份職缺，就有資格獲得28.5億元賦稅減免。

根據新協議，若鴻海僱用1454名平均年薪為5萬3875元的員工，並在2026年前投資6.76億元，就有資格獲得最高8000萬元減稅優惠。

新合約有效期為六年，而非15年；若有違約情事發生，威州得100％收回每年支付的獎勵。

原始協議若計入地方政府提供的獎勵措施，鴻海可獲逾40億元稅務減免。艾佛斯政府與鴻海針對新協議的協商已逾一年，如今終於塵埃落定。

威州經濟發展局局長休斯也表示，修改後的新合約將使鴻海如同其他企業，「調整合約，讓威州可確保所有企業都有發展和繁榮所需的資源。」

以生產蘋果iPhone聞名的鴻海聲明表示，威州投資計畫最初預測「因市場意外波動而生變」，新合約給了鴻海「因應不斷變化的全球市場、靈活尋求商機的機會」。

鴻海在威州佔地2000萬平方呎廠區興建計畫，最早在2017年7月於白宮宣布，當時是美國 史上外國企業在全新地點投入規模最大的投資案，時任總統川普稱這證明他有能力振興美國製造業，並誇讚這是世界第八大奇蹟。

自鴻海2017年與前威州政府簽署首份合約以來，其在威州的生產內容已發生變化。鴻海當時表示，計畫在當地建造大型平板顯示幕；但今年稍早，鴻海另表示，可能在當地工廠生產電動汽車。

新合約允許鴻海獲得獎勵，但對生產品沒有特別要求。原始協議則指明鴻海將生產平板顯示器。

威州議會議長沃斯(Robin Vos)表示，「希望今後可將圍繞在此發展項目的政治問題拋諸腦後，專注於這項可讓威州持續受益的夥伴關係。」