氣候峰會 拜登習近平無緣雙邊會談

中國國家主席習近平將出席白宮明天召開的氣候變遷 領袖視訊峰會，不過美國 資深官員說，這次峰會沒有安排任何雙邊會談。

美國總統拜登 （Joe Biden）將在明、後兩天召開全球氣候變遷領袖視訊峰會，廣邀40個國家與國際組織領袖共同出席，商議如何面對氣候變遷危機。

中國外交部發言人華春瑩21日宣布，習近平應拜登邀請，將於22日在北京以視訊方式出席氣候變遷領袖峰會並發表談話。這將是拜登上任後，首次與習近平同場會談。

美方資深官員今天在背景簡報中被問及是否藉此機會安排拜登與他國領袖舉行雙邊會談時表示，這次峰會是以虛擬方式進行，因此未來2天，並未安排任何雙邊會談或另闢視訊會議。

這意味拜登不會利用這次氣候變遷峰會機會，與習近平或俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）舉行雙邊會談。

美國氣候特使柯瑞（John Kerry）14至17日訪問中國上海，並與中國氣候變化事務特使解振華舉行會談。中美隨後於18日發表聯合聲明，指「兩國均期待4月22日到23日美國主辦的領導人氣候峰會」。

克里姆林宮則表示，普亭將在會上發表演說，闡述在各國建立廣泛合作、致力克服全球氣候變遷負面效應的脈絡下，俄羅斯將採取的做法。