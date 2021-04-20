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氣候峰會 拜登擬提2030年「碳排放量減半」

編譯張君堯／即時報導
美國總統拜登將於22日以線上方式舉辦與氣候變化相關的領導人峰會，知情人士透露，屆時拜登將提出2030年溫室氣體減排目標，希望主導國際去碳化合作。（路透）
美國總統拜登將於22日以線上方式舉辦與氣候變化相關的領導人峰會，知情人士透露，屆時拜登將提出2030年溫室氣體減排目標，希望主導國際去碳化合作。（路透）

美國總統拜登將於22日以線上方式舉辦與氣候變化相關的領導人峰會，知情人士透露，屆時拜登將提出2030年溫室氣體減排目標，希望主導國際去碳化合作。

22日的領導人峰會由32位以上的世界領導人組成，除中國外，還邀請印度、俄羅斯和日本出席，目的是增強國際應對氣候變遷的雄心，並使美國重新成為減緩地球暖化努力的領導者。

峰會焦點聚焦於美國在會議前提出的國家目標，由於川普前政府選擇退出《巴黎氣候協定》，且未制定2030年的減碳目標。白宮指出，美國將在會議前提出新目標並「敦促其他國家也以強有力的目標做出貢獻」。

知情人士也指出，美國討論的主要目標是2030年時要比2005年減少碳排放達50％，更將目光投射到實現2050年零排放的長期目標。

會議上將磋商為實現《巴黎氣候協定》目標應採取的相關措施，還將針對去碳化如何創造新的就業機會等經濟利益交換意見，並討論如何對因氣候變遷遭受災害的國家提供支援。

此次峰會的召開象徵美國政府更迭後回歸去碳化和國際合作，拜登今年1月20日就任總統時宣布重返《巴黎氣候協定》，並在一周後高調宣布舉辦峰會。

由於川普前政府致力於開發天然氣、石油及煤炭等化石燃料，拜登政府將大大改變美國的能源政策，以實現富有野心的減碳目標。

知情人士指出，美國討論的主要目標是2030年時要比2005年減少碳排放達50％，...
知情人士指出，美國討論的主要目標是2030年時要比2005年減少碳排放達50％，更將目光投射到實現2050年零排放的長期目標。（美聯社）

美國 拜登 減碳

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