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商務部：半導體依賴中台 美面臨雙重危機 此話不誇張

編譯劉忠勇／綜合外電
美國商務部部長雷蒙多將將美國晶片生產能力不足稱為「國家安全風險和經濟安全風險」。(歐新社)
美國商務部部長雷蒙多將將美國晶片生產能力不足稱為「國家安全風險和經濟安全風險」。(歐新社)

美國商務部長雷蒙多在一場為基礎設施建設計畫而開的聽證會上表示，由於缺乏半導體生產能力，美國面臨國家安全「危機」。

雷蒙多說：「目前我國供應鏈正處於危機，此話毫不誇張。」她將生產能力不足稱為「國家安全風險和經濟安全風險」。她向參院撥款委員會表示，美國完全依賴中國和台灣生產半導體。

在2.25兆美元的基建計畫中，拜登提議撥款500億美元，由美國國家科學基金會建立一個專門負責半導體生產等問題的部門。

全球晶片短缺已經打擊了汽車製造商到消費電子產品等行業，台積電上周警告說，晶片短缺的狀況可能會延續到明年。

美國在晶片設計方面仍居世界領先地位，但製造很大程度上由外國公司進行。 根據美國半導體工業協會（SIA）和波士頓諮詢集團於2020年9月發布的一份報告，美國在半導體製造業的占有率已降至12%，而1990年為37%。

雷蒙多說，基礎設施法案中的措施將不僅僅是對獲利公司的補貼，而是要求他們「共同承擔風險」。

參院撥款委員會副主席、阿拉巴馬州共和黨聯邦參議員薛爾比（Richard Shelby ）表示，他對藉「大規模補貼」卻犧牲納稅人的利益來和中國在半導體生產上競爭表示懷疑。

美國 雷蒙多 晶片

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