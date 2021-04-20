商務部：半導體依賴中台 美面臨雙重危機 此話不誇張

美國商務部部長雷蒙多將將美國晶片生產能力不足稱為「國家安全風險和經濟安全風險」。(歐新社)

美國 商務部長雷蒙多 在一場為基礎設施建設計畫而開的聽證會上表示，由於缺乏半導體生產能力，美國面臨國家安全「危機」。

雷蒙多說：「目前我國供應鏈正處於危機，此話毫不誇張。」她將生產能力不足稱為「國家安全風險和經濟安全風險」。她向參院撥款委員會表示，美國完全依賴中國和台灣生產半導體。

在2.25兆美元的基建計畫中，拜登提議撥款500億美元，由美國國家科學基金會建立一個專門負責半導體生產等問題的部門。

全球晶片 短缺已經打擊了汽車製造商到消費電子產品等行業，台積電上周警告說，晶片短缺的狀況可能會延續到明年。

美國在晶片設計方面仍居世界領先地位，但製造很大程度上由外國公司進行。 根據美國半導體工業協會（SIA）和波士頓諮詢集團於2020年9月發布的一份報告，美國在半導體製造業的占有率已降至12%，而1990年為37%。

雷蒙多說，基礎設施法案中的措施將不僅僅是對獲利公司的補貼，而是要求他們「共同承擔風險」。

參院撥款委員會副主席、阿拉巴馬州共和黨聯邦參議員薛爾比（Richard Shelby ）表示，他對藉「大規模補貼」卻犧牲納稅人的利益來和中國在半導體生產上競爭表示懷疑。