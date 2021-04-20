傳中國將派秦剛任駐美大使 美方可望由伯恩斯出使北京

北京可能任命現任外交部分管歐洲事務、新聞與禮賓工作的副部長秦剛擔任駐美大使。(中新社)

華爾街 日報20日獨家報導，美國 與中國 近日將決定派駐對方國家的大使人選，雙方均選擇資深外交官擔任這項職務；美國可望派出前國務次卿伯恩斯（Nicholas Burns）出使北京，中方可能任命現任外交部分管歐洲事務、新聞與禮賓工作的副部長秦剛擔任駐美大使。

現任中國駐美大使崔天凱自2013年4月上任，已屆8年，在拜登就任美國總統後，誰要接下崔天凱重擔，處理緊張的美中關係，成為外界關注焦點，五位外交部副部長中，排名第二的鄭澤光與排名第三的馬朝旭，都曾被媒體點名。

在中國外交部的網站上，今年55歲的秦剛1988年加入外交部，三度派駐英國，最高擔任駐英國公使，在中國外交部曾任禮賓司司長、外交部發言人，自2018年起擔任外交部副部長。

但秦剛並沒有美國經驗。

華爾街日報報導，秦剛除了督導歐洲與新聞事務，還負責為中國大陸國家主席習近平規畫外交行程，多次陪同習近平出訪，受層峰信賴。

華爾街日報報導，在美中關係緊張之際，北京此舉意味著希望透過職業外交官重建常態性、高層的美中會議。

伯恩斯今年65歲，在前總統柯林頓時代，曾任美國國務院發言人與駐希臘大使，前總統布希先後任命伯恩斯為駐北約大使與國務院政務次卿，2008年結束外交官生涯；2020年選戰期間，現任國務卿布林肯邀請伯恩斯擔任拜登陣營的外交政策顧問。

多家美國媒體近日報導，伯恩斯的人事任命事前審查已進入最後階段，華府可能很快宣布這項消息。

美國駐北京大使布斯蘭塔德（Terry Edward Branstad）去年10月離任，尚未補實。

若伯恩斯順利出任駐北京大使，將是繼前大使芮效儉（Stapleton Roy）以後，再度有職業外交官出任此一職位。芮效儉1991年到1995年派駐北京，其後的七位駐北京大使分別出身州長、參議員、海軍上將或律師，沒有職業外交官。