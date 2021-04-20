明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立
12名陪審團成員經過兩天累計達10.5小時的討論，對以膝蓋跪在非裔佛洛伊德(George Floyd)頸部並導致其死亡的明尼蘇達州白人警察沙文(Derek Chauvin)定罪，包括二級過失殺人、三級謀殺和二級謀殺罪全部成立，法官將擇期宣布量刑。
影片來源：NBC News
由五名男性與七名女性組成的陪審團，其中有六名白人、四位非裔及兩位混合族裔，陪審團19日結辯後隨即開始進行討論但無結果，20日上午9時陪審團恢復協商，到下午3時30分左右，明州亨內平郡法院貼出公告指出，陪審團已經達成協議，將在稍晚公布裁決結果。
沙文被控二級謀殺，是因為他故意使用膝蓋襲擊佛洛伊德，而該行為無意中導致佛洛伊德死亡；三級謀殺是因為沙文的行為「思想墮落，罔顧人命」；二級過失殺人的指控，則是因沙文的「重大過失」導致佛洛伊德的死亡。
每項控罪都單獨列入考慮是否定罪，其中二級謀殺罪成立的話，沙文最高可面臨40年監禁，三級謀殺可處最高25年徒刑，二級過失殺人最高監禁10年。
明州刑事律師周東發說，多罪成立的情況下，不會累計所有罪名的刑期，而是採取同時執行(concurrent)的方式，也就是會由法官取其中刑期最高的罪名來量刑。
佛洛伊德案從三周前開始審判，檢方共傳喚多達38名證人出庭，並逐一作證沙文去年5月25日當街以膝蓋跪壓佛洛伊德長達九分29秒的作法是「謀殺」，檢察官史萊賀(Steve Schleicher)說，這個案子就是你最初看到時所想的情況，他向陪審團說，「你們要相信你們的眼睛」、「這不是警察執法，這是謀殺」。
被告方共傳喚了七名證人，但未包括沙文本人，辯方律師尼爾森(Eric Nelson)反駁，沙文使用武力雖令人反感，但在當時是恰當的，他說，現場一群充滿敵意的旁觀者分散了沙文的注意力，他指出，佛洛伊德的死是因為使用芬太尼(fentanyl)與甲基苯丙胺(methamphetamine)，以及他對警察的抵抗與潛在的心臟問題，並不是沙文的行為導致其死亡。
周東發說，陪審團定罪後，將由法官擇期另行宣布量刑，由於沙文沒有前科，因此實際刑期可能會比上述年限低得多，根據明州的量刑指南建議，二級謀殺罪最低約判261個月(21.75年)，三級謀殺罪最低大約是判處12.5年監禁，而過失殺人最低大約只關4年。
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