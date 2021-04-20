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明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

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明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

特派員黃惠玲╱綜合報導
明尼蘇達州白人警察沙文被控以膝蓋壓頸導致非裔佛洛伊德喪命定罪，包括二級過失殺人、三級謀殺和二級謀殺罪全部成立，法官將擇期宣布量刑。圖取自NBC News截圖
明尼蘇達州白人警察沙文被控以膝蓋壓頸導致非裔佛洛伊德喪命定罪，包括二級過失殺人、三級謀殺和二級謀殺罪全部成立，法官將擇期宣布量刑。圖取自NBC News截圖

12名陪審團成員經過兩天累計達10.5小時的討論，對以膝蓋跪在非裔佛洛伊德(George Floyd)頸部並導致其死亡的明尼蘇達州白人警察沙文(Derek Chauvin)定罪，包括二級過失殺人、三級謀殺和二級謀殺罪全部成立，法官將擇期宣布量刑。

影片來源：NBC News

由五名男性與七名女性組成的陪審團，其中有六名白人、四位非裔及兩位混合族裔，陪審團19日結辯後隨即開始進行討論但無結果，20日上午9時陪審團恢復協商，到下午3時30分左右，明州亨內平郡法院貼出公告指出，陪審團已經達成協議，將在稍晚公布裁決結果。

沙文被控二級謀殺，是因為他故意使用膝蓋襲擊佛洛伊德，而該行為無意中導致佛洛伊德死亡；三級謀殺是因為沙文的行為「思想墮落，罔顧人命」；二級過失殺人的指控，則是因沙文的「重大過失」導致佛洛伊德的死亡。

每項控罪都單獨列入考慮是否定罪，其中二級謀殺罪成立的話，沙文最高可面臨40年監禁，三級謀殺可處最高25年徒刑，二級過失殺人最高監禁10年。

明州刑事律師周東發說，多罪成立的情況下，不會累計所有罪名的刑期，而是採取同時執行(concurrent)的方式，也就是會由法官取其中刑期最高的罪名來量刑。

佛洛伊德案從三周前開始審判，檢方共傳喚多達38名證人出庭，並逐一作證沙文去年5月25日當街以膝蓋跪壓佛洛伊德長達九分29秒的作法是「謀殺」，檢察官史萊賀(Steve Schleicher)說，這個案子就是你最初看到時所想的情況，他向陪審團說，「你們要相信你們的眼睛」、「這不是警察執法，這是謀殺」。

被告方共傳喚了七名證人，但未包括沙文本人，辯方律師尼爾森(Eric Nelson)反駁，沙文使用武力雖令人反感，但在當時是恰當的，他說，現場一群充滿敵意的旁觀者分散了沙文的注意力，他指出，佛洛伊德的死是因為使用芬太尼(fentanyl)與甲基苯丙胺(methamphetamine)，以及他對警察的抵抗與潛在的心臟問題，並不是沙文的行為導致其死亡。

周東發說，陪審團定罪後，將由法官擇期另行宣布量刑，由於沙文沒有前科，因此實際刑期可能會比上述年限低得多，根據明州的量刑指南建議，二級謀殺罪最低約判261個月(21.75年)，三級謀殺罪最低大約是判處12.5年監禁，而過失殺人最低大約只關4年。

明尼蘇達州白人警察沙文(右)被控以膝蓋壓頸導致非裔佛洛伊德喪命，左為其律師尼爾森...
明尼蘇達州白人警察沙文(右)被控以膝蓋壓頸導致非裔佛洛伊德喪命，左為其律師尼爾森。(美聯社)
明州州府大樓前國民兵、警察嚴陣以待。(周東發提供)
明州州府大樓前國民兵、警察嚴陣以待。(周東發提供)

明尼蘇達州白人警察沙文(中)被控以膝蓋壓頸導致非裔佛洛伊德喪命定罪，包括二級過失...
明尼蘇達州白人警察沙文(中)被控以膝蓋壓頸導致非裔佛洛伊德喪命定罪，包括二級過失殺人、三級謀殺和二級謀殺罪全部成立，法官將擇期宣布量刑。圖取自NBC News截圖
明尼蘇達州白人警察沙文被控以膝蓋壓頸導致非裔佛洛伊德喪命定罪，包括二級過失殺人、...
明尼蘇達州白人警察沙文被控以膝蓋壓頸導致非裔佛洛伊德喪命定罪，包括二級過失殺人、三級謀殺和二級謀殺罪全部成立，法官將擇期宣布量刑。圖取自NBC News截圖

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