聯合國稱解決氣候危機時間將逝

美國阿拉巴馬州米勒燃煤電廠11日排放水蒸氣。國際能源總署警告，今年全球能源使用和燃煤發電需求大增，將導致溫室氣體二氧化碳排放量增加近百分之五。Getty Images

國際能源總署20日警告，隨著全球經濟從新冠疫情復甦，能源使用增加，會導致氣候變遷 的二氧化碳排放量今年增加近5%，成長幅度創史上次高。美國 召開的氣候峰會將於22日登場，聯合國發表報告表示，今年是必須採取行動的1年，以保護人們不受氣候變遷「災難性」衝擊。

燃煤發電需求增加 亞洲最明顯

國際能源總署在年度「全球能源評論」報告中估計，今年二氧化碳排放量比去年增加15億噸，達到330億噸，大幅扭轉去年碳排減少趨勢。報告說，燃煤發電需求增加，在亞洲最明顯。

國際能源總署執行董事比羅爾說：「由於電力業煤炭需求回升，今年全球碳排放量將增加15億噸」。他說，美國總統拜登將在22至23日召開全球領袖視訊氣候峰會，這是各國11月在格拉斯哥舉行聯合國氣候變遷大會前，承諾立即採取行動的關鍵時刻。

各國若不迅速行動 明年更惡劣

比羅爾說：「除非各國政府迅速採取行動開始減排，否則我們很可能會在明年面臨更惡劣情勢」。聯合國秘書長古特瑞斯19日公布聯合國世界氣象組織撰寫的2020年全球氣候狀況報告，「今年對人類未來而言真的是至關重要的1年。這份報告顯示，我們沒時間可浪費了，氣候失調正在發生。」他敦促各國「停止戕害自然」。

這份報告稱2020年是史上最熱年之一，儘管受疫情影響經濟放緩，溫室氣體濃度還是增加。古特瑞斯說，在人為因素加劇下，去年出現「極端天氣與氣候失調，影響生活、破壞生計、另有數以百萬人被迫逃離家園」。

巴黎氣候協定目標 全球已落後

古特瑞斯說：「今年是必須採取行動的1年。各國必須承諾在2050年前達到淨零排放，必須現在採取行動，保護民眾免於受到氣候變遷的災難性後果衝擊」。

對於美國主辦的線上氣候峰會，國務卿布林肯 19日說，全球應對氣候變遷行動，已落後巴黎氣候協定規畫的目標，如今美國目標明確，需要將全球暖化控制在攝氏1.5度之內，以避免災難。

布林肯表示，美國去年因天災損失約1千億美元；暴雨、大旱與極端氣候，讓愈來愈多人流離失所，氣候危機的代價不成比例地落在無法負擔的族群身上，低收入與非裔社群面臨沉重打擊。

美未引領能源革命 將錯失良機

布林肯說，美國是溫室氣體第二大排放國，占全球排放量15%；即便美國明天就完成淨零碳排，也無法遏止暖化，必須全球合作應對。

他承認美國發展再生能源落後中國大陸，若無法引領再生能源革命，很難想像美國能贏得與大陸的長期戰略競爭。

布林肯表示，大陸是目前太陽能電板、風力渦輪、電池與電動汽車的世界最大製造與出口國，擁有全球1/3的再生能源專利，「美國已落後，若無法迎頭趕上，將錯失良機，無法形塑全球氣候未來，反映美國利益與價值，美國人民也會失去工作機會」。