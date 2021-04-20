我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

「以為是華人」加州男毆倒韓裔老夫婦 是累犯

美跨黨派議員提案 拒中錯誤宣稱「台灣是中國一部分」

記者張文馨／華盛頓報導
美國國會跨黨派聯邦眾議員19日提出其修訂版「台灣國際團結法案」，反對中國在國際組織透過曲解語言、政策與程序，宣稱「台灣是中國的一部分」。路透
美國國會跨黨派聯邦眾議員19日提出其修訂版「台灣國際團結法案」，反對中國在國際組織透過曲解語言、政策與程序，宣稱「台灣是中國的一部分」。路透

美國國會去年通過「台北法案」支持台灣國際參與，跨黨派聯邦眾議員19日提出其修訂版「台灣國際團結法案」，反對中國在國際組織透過曲解語言、政策與程序，宣稱「台灣是中國的一部分」。

提案人之一的聯邦眾議員匡希恒（John Curtis）透過新聞稿表示，中國透過其在聯合國與國際組織日益增長的影響力，排除台灣參與，曲解聯合國大會2758號決議文，宣稱該決議文認定「台灣是中國的一部分」，世界衛生組織（WHO）據此拒絕台灣出任WHA觀察員，當國際共同對抗新冠肺炎時，台灣被排除在外，這無疑是加劇了新冠肺炎。

匡希恒表示，台北法案強化美台關係，川普與拜登政府都在落實這項工作，但自從台北法案通過後，中國施壓國際組織宣稱台灣是其一部分，提出台灣國際團結法案是為抵抗陸方企圖。

眾議院外交委員會亞太小組貝拉（Ami Bera）表示，中國錯誤宣稱北京在國際機構中有權代表台灣人民；聯合國決議文只承認中國是聯合國唯一合法代表，並未說明台灣人民在國際組織該如何被代表及台灣地位。

貝拉表示，無人可以曲解聯合國決定，或錯誤陳述聯合國的立場，更不用說是把這些曲解加諸在聯合國會員國身上，正如同當台灣要有意義參與國際機構時所面臨到的。

台灣 中國 聯合國

上一則

「這能救命」歐巴馬偕NBA球星 籲非裔打疫苗

下一則

嬌生疫苗馬州廠遭令停產 CDC查嚴重副作用

延伸閱讀

新州「疫苗護照」共和黨提案力阻 禁止強制接種 違者可罰2.5萬

新州「疫苗護照」共和黨提案力阻 禁止強制接種 違者可罰2.5萬
美鐵新提案 路線橫跨北卡

美鐵新提案 路線橫跨北卡

聯合國秘書長盼美帶頭 氣候峰會設嚴厲減排目標

聯合國秘書長盼美帶頭 氣候峰會設嚴厲減排目標
爾灣市議會通過「反仇視亞裔」提案

爾灣市議會通過「反仇視亞裔」提案

熱門新聞

FDA與CDC在13日宣布，暫停施打嬌生疫苗，要對出現的副作用進一步研究。各州立即應變調整施打疫苗，改打其他輝瑞與莫德納兩種疫苗。圖為洛杉磯這家原本只注射嬌生疫苗的接種站，13日即改打其他兩種疫苗。(美聯社)

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

2021-04-14 01:03
密西西比州43歲男子馬拉加里（左）日前接種嬌生疫苗四小時後，左側中大腦動脈出現血栓，進而導致中風。(取自臉書)

接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世

2021-04-17 06:22
屋崙暴動照片。（電視截圖）

縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

2021-04-17 16:53
美國確診案例持續攀升，過去一周單日平均新增確診逾7萬例，重返去年夏季高峰。（歐新社）

美疫情又攀升 單日平均增逾7萬例 重返去年夏季高峰

2021-04-12 21:40
彭博資訊報導，花旗集團計畫退出包括台灣在內的亞洲、歐洲、中東及北非等13國市場的零售銀行業務。圖／花旗銀行提供

花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內

2021-04-15 09:39
繼輝瑞疫苗之後，莫德納公司宣布該公司新冠疫苗也要施打第三劑補強。(美聯社) irus Outbreak Michigan Vaccine A vial of the Moderna COVID-19 vaccine is pictured at a clinic at InterCare Community Health Network, Friday, April 9, 2021, in Benton Harbor, Mich. (Don Campbell/The Herald-Palladium via AP)

繼輝瑞後 莫德納也說有必要打「補強第三針」

2021-04-17 22:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁
以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地
若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動
拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞

拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞
樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻

樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻