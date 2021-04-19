「邊界危機正摧毀美國」 川普：對無證客不應介意太多

前總統川普19日接受福斯新聞(Fox News)訪問時稱，拜登政府極力淡化美墨邊境「可怕形勢」，將會「摧毀我們的國家」，並指若拜登繼續實行他的移民政策，危機就可避免。(電視截屏)

美墨邊界危機延燒，前總統川普 19日受訪時稱，拜登 政府極力淡化這一「可怕形勢」，將會「摧毀我們的國家」，並指若拜登繼續實施他的移民 政策，危機就可避免。

川普接受福斯新聞(Fox News)主持人漢尼提(Sean Hannity)訪談時表示，對於美墨邊界危機，拜登政府「能淡化多少就淡化多少」，而實情是「這是個可怕的形式，可能足以摧毀我們的國家」。

川普表示，無證移民「蜂擁而入、成千上萬」，「現在的情勢看起來已是前所未有，但幾個月過後，將會看到更加前所未有的事情，我們的邊界從來就沒有發生任何過像現在這樣的事情」。

川普表示，如果拜登接續他的移民政策，這樣的危機就可避免，並指對這些無證移民，不應介意太多。

無成人陪伴的無證移民兒童會先安置到邊境巡邏隊管理的拘留中心；漢尼提解釋，假設他是總統，如今拘留中心收容的兒童不但人滿為患，而且新冠疫情嚴峻，那麼這些拘留中心就應該強制關閉，並控告主使者「虐童」。漢尼提在川普總統任內，曾不時擔任顧問角色。

民主黨在野時，曾抨擊這樣的拘留中心為「川普的籠子」(Trump's cages)。

這是川普自今年1月6日國會暴動以來，首次在主流媒體上接受正式的面對面專訪；除邊界問題之外，漢尼提還談及明年的期中選舉，川普對此表示，如果共和黨想在選舉中「好好表現一番」，就應繼續堅守「讓美國再次偉大」(MAGA)的願景目標。

海關及邊境保衛局(CBP)的數字顯示，3月穿越邊界的無證移民達到17萬人，是過去15年來的新高，構成拜登政府的沉重壓力；共和黨人指控，是拜登的政策才造成這樣的危機，並批評他到現在都沒有親自視察邊界的計畫。