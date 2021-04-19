日本：兩岸軍事平衡生變 盼直接對話

日本內閣官房長官加藤勝信19日表示，中國與台灣之間軍事平衡的確發生變化，期待雙方直接對話，和平解決台灣海峽相關問題。圖為台灣空軍F-16戰機（左）監控共機。圖／國防部提供

上周美日峰會聯合聲明關注台海和平穩定，是52年來美日聲明首次提到台灣 。日本 內閣官房長官加藤勝信19日說，中國與台灣之間軍事平衡的確發生變化，期待雙方直接對話，和平解決台灣海峽相關問題。

日本放送協會（NHK）報導，加藤勝信在記者會表示，兩岸關係以經濟為中心，雙方連結日益深化，另一方面，軍事平衡確實有發生變化；對於台灣問題，期待台海雙方直接對話、和平解決問題，日本也將持續關注台海動向。

日本讀賣新聞指出，若台灣與中國發生武力衝突等「台灣出事」情況，日本自衛隊依法可採取三種行動，包括支援美軍、基於集體自衛權動武，以及依個別自衛權動武。

國防部 長邱國正19日證實，日前曾與美國前參議員陶德訪台團進行會談，對當前兩岸情勢，「我們提出來覺得很緊張，他們也覺較之往年為嚴峻」。

外交部前部長、國策研究院董事長田弘茂19日表示，兩岸關係非常緊張，隨時有可能擦槍走火，未來走向，值得大家思索；美日高峰會後的美日合作範圍已超越傳統軍事安全領域，擴大到經濟、科技，而中美關係近來往對抗方面發展趨勢愈發明顯，中美接下來的互動非常重要，尤其是美國態度。

邱國正19日列席立法院司法及法制委員會，就行政院函請審議「國防部防衛後備動員署組織法草案」等案備詢。針對聯合報19日獨家報導「拜登再挺台，近期將公告售台M109A6自走砲」，立委追問，經美政黨輪替，從川普政時代至今，還沒有完成的售台軍購案有哪些？國防部戰規司長李世強表示，現在只剩空軍遠距攻陸飛彈AGM-158的部分，還在持續爭取中。台美溝通管道暢通正常。

對於國防部計畫設置「防衛後備動員署」，邱國正答詢表示，國防部累積以往經驗，後備動員只作軍事動員是不足的，台灣現行確頒布有全民防衛動員法，但因現在環境較為嚴峻，包括敵情威脅，因此要作好充分準備，落實全民動員。

國策研究院19日舉辦「美日峰會與台海有事」座談會。田弘茂指出，近年來，中國經濟、國防武器不斷增強，周邊的地區都感受到威脅，加上近期內有一些事情讓許多國家非常困擾，像是軍機繞台、中國通過海警法造成衝擊，日本政府也想要尋求因應的方法，以及南海的問題等，也就是釣魚台、台海、南海的區域緊張，擔心引發不必要軍事衝突，美日會議才會針對這些議題具體討論。

他表示，從今年中美阿拉斯加會議看起來，中美氣氛惡化，並出現往對抗發展的趨勢，中美在即將舉行的氣候高峰會互動，值得注意，而美方展現的態度非常重要。

田弘茂指出，外在環境凶險、複雜，在此情況下，民眾應多關注外在環境對台灣的影響，也要關心政府接下來要採取什麼樣的政策來因應不斷變化的外在環境。