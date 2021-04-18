共和黨人組「美國優先黨團」眾院前議長貝納批：愚蠢

共和黨籍前國會眾院議長貝納18日受訪痛批近來國會部分共和黨人籌組「美國優先黨團」，是「最瘋狂、最白癡」的舉動。(Getty Images)

近來國會部分共和黨 人籌組「美國優先 黨團」(America First Caucus)；共和黨籍前眾院議長貝納(John Boehner)痛批這是「最瘋狂、最白癡」的舉動，呼籲共和黨人群起撻伐之。

貝納在國家廣播公司(NBC)節目「會晤新聞界」(Meet the Press)上表示，他「不清楚」這樣的團體是怎麼「搞出來」的，不過「可以說，這所謂『美國優先黨團』，是我見過最瘋狂的舉動之一」。

「會晤新聞界」主持人陶德(Chuck Todd)認為，「美國優先黨團」或成共和黨「白人至上主義」思維浮現的最新例證；對此貝納表示，美國一直是「移民的土地」，是有250年歷史的「大熔爐」，美國人應當「以此為榮」。

貝納表示，一些國會議員不單無視這一點，還組織「美國優先黨團」，是「最愚蠢的事情之一」，「共和黨人應該撻伐」。

所謂「美國優先黨團」，是指共和黨聯邦眾議員 格林(Marjorie Taylor Greene)、戈薩(Paul Gosar)等領導，倡議成立一個小組以促進「盎格魯薩克遜政治傳統」，為了捍衛政治傳統，也致力於打擊移民；格林17日對此的說法是：「『美國優先』政策將挽救國家、人民，還有我們的子女，最後得以挽救世界」。

貝納同日在有線電視新聞網(CNN)節目中呼籲：「共和黨人要重新作個共和黨人」，關注於財政紀律、強大國防等過往價值原則。

貝納2015年辭去眾議員的原因，就是與共和黨內日益壯大的保守派系不合，上周發表的新書也抨擊，共和黨已完全被前總統川普所控制。