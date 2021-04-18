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拜登再挺台 AIT通知美近期將公告售台M109A6自走砲

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拜登再挺台 AIT通知美近期將公告售台M109A6自走砲

記者洪哲政／台北報導
拜登政府即將對台釋出最新一波軍售，高層管道證實，美國在台協會台北辧事處已就台灣採購M109A6自走砲案知會台灣。圖／美國陸軍官網
拜登政府即將對台釋出最新一波軍售，高層管道證實，美國在台協會台北辧事處已就台灣採購M109A6自走砲案知會台灣。圖／美國陸軍官網

美國拜登政府即將對台釋出最新1波軍售，高層管道證實，美國在台協會台北辧事處（AIT/T）已知會台方，台灣採購M109A6自走砲案，美國安合局（DSCA）將於近期內就知會國會程序進行公告。陸軍計畫2023年起分批接裝，今年起將執行附屬設施整建等前置作業。

雖然川普政府時期就傳將出售這項裝備與所附屬精準彈藥，陸軍也以「銳霆專案」與「新型155公厘火砲精準彈藥」為名建案，今年編列預算採購，同時編妥人員專案出國經費。但這項軍購案卻拖過川普卸任至今都尚未公布，傳原因是台灣計畫隨案採購的M982「神劍」(Excalibur)精準導引砲彈，受限擁有智財權研發國之一的瑞典反對出售，美方找不到出貨廠商，因此延宕至今。

對於台灣能否隨案獲得M982「神劍」精準導引砲彈？高層表示：目前為止均依既定採購程序進行。

「銳霆專案」與「新型155公厘火砲精準彈藥」，全案發價書信函（LOR for LOA）於去年3月11日由蔡英文總統核定，並遞交美國政府辦理發價書作業。高層表示，各項作業均依台美所會商的作業節點執行。

高層證實，美國在台協會台北辦事處（AIT/T）3月告知台灣，近期美國安合局（DSCA）將就M109A6自走砲售台案進行知會國會程序的公告。而台灣今年將透過美國在台協會台北辦事處、台駐美軍事代表團等多重管道，與美議約，洽談發價書內容，共同推動此案。

高層表示，「銳霆專案」自2020年起分年編列新台幣173億8523萬1千元，對美軍購新型M109A6自走砲及附屬裝備，今年起執行師資種能選訓、附屬設施整、備份料件檢討及整體後勤規劃等前作業，計畫於2023年起分批獲裝。但受到軍購預算排擠，已要求陸軍以滿足戰備需求為前提，檢討採購數量，在立法院核定的預算額度內完成發價書簽署，並辦理軍購首期款結匯作業。據了解，全案初期已降低到僅採購40輛。

M109A6自走砲為美國砲兵部隊的主力火砲，與台現役A2、A5車型不同之處，在於可透過自動射擊管制系統（AFCS）計算初發射擊諸元，砲彈發射可利用都卜勒初速雷達，實施彈道計算，自動設定目標諸元，自動瞄準及射後自動復瞄，可隨機校準彈著無須另行校正，可快速執行單砲的定向定位任務及單砲射擊任務，可於60秒內打出1發砲彈，軍方形容「1輛車能打出1個砲兵連的效果」。M109A6射擊榴彈時最大射程為24公里，若使用增程彈則可達30公里，搭配可精準導向的M982「神劍」精準導引砲彈更可達40公里。

美國在台協會台北辦事處。 記者余承翰／攝影
美國在台協會台北辦事處。 記者余承翰／攝影

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