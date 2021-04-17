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破冰？葬禮後哈利與威廉並肩而行 重回往日溫馨

菲立普親王靈柩放軍帽佩劍 喪禮具軍事色彩

破冰？葬禮後哈利與威廉並肩而行 重回往日溫馨

編譯田思怡／即時報導
在祖父菲立普親王葬禮結束後，威廉與哈利被捕捉到一起步出教堂。（截自YouTube）
在祖父菲立普親王葬禮結束後，威廉與哈利被捕捉到一起步出教堂。（截自YouTube）

在祖父菲立普親王的葬禮上，已有一年多未一起公開露面的威廉王子與哈利王子兄弟倆沒有並肩而行，但在葬禮結束後，威廉與哈利被捕捉到走在一起，邊走邊交談的畫面。

這是哈利和梅根夫婦上月接受歐普拉的專訪後，哈利首度出席王室活動，由於在那次爆炸性專訪後，威廉與哈利的關係降至冰點，因此兩人在葬禮上的互動成為關注焦點。

葬禮結束後，王室成員步行回到溫莎堡，哈利、威廉和凱特夫婦三人一同步出教堂，哈利走在威廉與凱特中間，三人邊走邊交談，隨後凱特與其他王室成員談話，讓兄弟倆單獨走在一起。

來源：Access YouTube

哈利還是單身時，總是與威廉和凱特三人行，三人感情甚篤，如今重現往日畫面，但兄弟倆在人生道路上已各走各的路，不禁令人唏噓。

在葬禮上，威廉與哈利兩人中間夾著表哥菲力浦斯，與其他王室成員一同默默走在靈柩後頭，送祖父最後一程。

由於新冠疫情關係，喪禮現場僅限30人出席，全員須配戴口罩並保持社交距離，威廉哈利分別坐在兩端，威廉與妻子凱特坐在一起，哈利則是單獨一人，他的妻子梅根因懷孕不適合長途旅行而未出席葬禮。

威廉無法諒解哈利離開王室，從小就與弟弟黏在一起的威廉感到被哈利背叛與拋棄，哈利夫婦在專訪中公開大肆談論王室，威廉更是憤怒受傷。專訪中提及敏感的種族議題，兩人指控某位王室成員，在哈利兒子亞契出生前對他的膚色表達關切。

專訪播出幾天後，威廉回應：「我們絕對不是種族主義家庭」，並說他自專訪播出後便未再與哈利交談。

至於此次祖父菲立普親王去世是否有助於兄弟倆修補裂痕，目前則不得而知。

在祖父菲立普親王葬禮結束後，威廉與哈利被捕捉到走在一起，邊走邊交談的畫面。（截自...
在祖父菲立普親王葬禮結束後，威廉與哈利被捕捉到走在一起，邊走邊交談的畫面。（截自YouTube）

哈利 威廉 凱特

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