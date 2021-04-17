破冰？葬禮後哈利與威廉並肩而行 重回往日溫馨

在祖父菲立普親王葬禮結束後，威廉與哈利被捕捉到一起步出教堂。（截自YouTube）

在祖父菲立普親王的葬禮上，已有一年多未一起公開露面的威廉 王子與哈利 王子兄弟倆沒有並肩而行，但在葬禮結束後，威廉與哈利被捕捉到走在一起，邊走邊交談的畫面。

這是哈利和梅根夫婦上月接受歐普拉的專訪後，哈利首度出席王室活動，由於在那次爆炸性專訪後，威廉與哈利的關係降至冰點，因此兩人在葬禮上的互動成為關注焦點。

葬禮結束後，王室成員步行回到溫莎堡，哈利、威廉和凱特 夫婦三人一同步出教堂，哈利走在威廉與凱特中間，三人邊走邊交談，隨後凱特與其他王室成員談話，讓兄弟倆單獨走在一起。

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哈利還是單身時，總是與威廉和凱特三人行，三人感情甚篤，如今重現往日畫面，但兄弟倆在人生道路上已各走各的路，不禁令人唏噓。

在葬禮上，威廉與哈利兩人中間夾著表哥菲力浦斯，與其他王室成員一同默默走在靈柩後頭，送祖父最後一程。

由於新冠疫情關係，喪禮現場僅限30人出席，全員須配戴口罩並保持社交距離，威廉哈利分別坐在兩端，威廉與妻子凱特坐在一起，哈利則是單獨一人，他的妻子梅根因懷孕不適合長途旅行而未出席葬禮。

威廉無法諒解哈利離開王室，從小就與弟弟黏在一起的威廉感到被哈利背叛與拋棄，哈利夫婦在專訪中公開大肆談論王室，威廉更是憤怒受傷。專訪中提及敏感的種族議題，兩人指控某位王室成員，在哈利兒子亞契出生前對他的膚色表達關切。

專訪播出幾天後，威廉回應：「我們絕對不是種族主義家庭」，並說他自專訪播出後便未再與哈利交談。

至於此次祖父菲立普親王去世是否有助於兄弟倆修補裂痕，目前則不得而知。