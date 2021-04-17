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死了1童後 消安會緊急警告：家有小孩寵物 停用Peloton跑步機

編譯徐薏茹／綜合17日電
消費品安全委員會呼籲家中有小孩、寵物的消費者立即停用「派樂騰」Tread+系列跑步機，但「派樂騰」反擊這項警告不精確且誤導。(Getty Images)
消費品安全委員會呼籲家中有小孩、寵物的消費者立即停用「派樂騰」Tread+系列跑步機，但「派樂騰」反擊這項警告不精確且誤導。(Getty Images)

美國消費品安全委員會(CPSC)17日發出緊急警告，呼籲家中有小孩、寵物的消費者立即停用健身器材新創公司「派樂騰」(Peloton) 的Tread+系列跑步機，指出已發生39起與跑步機相關的意外事故，包括3月發生的一起兒童死亡意外；但派樂騰旋即反駁CPSC，指緊急警告內容不準確且誤導人。

有線電視新聞網(CNN)17日報導，CPSC把一段影片貼上Youtube網站，顯示一名孩童被捲入啟動的跑步機底下，另公布其他意外的相關細節，例如有小孩在家長使用跑步機的情況下受傷，以及寵物被跑步機卡住，因此可能引發意外。

來源：U.S. Consumer Product Safety Commission YouTube

派樂騰則對CPSC的聲明發布新聞稿反擊，認為該警告並不精確且誤導人；該公司指出，消費者若遵守安全指示，就沒有理由停用跑步機，並說16歲以下孩童及寵物應「時時刻刻」遠離Tread+系列跑步機，若能正確使用安全鑰匙，就能避免CPSC影片中所發生的意外。

派樂騰表示，Tread+多處都附有安全警告及指示，包括使用手冊、出貨時在機上置物托盤附上安全小卡，跑步機機身也有警示。

Peloton Tread+系列是派樂騰最昂貴的跑步機，定價4295元；該公司最近推出價位較低的跑步機，似乎並未受到CPSC警告的影響。

CPSC表示會持續調查所有已知的意外，並建議家中有小孩、寵物的顧客停止使用該款跑步機，若想繼續使用，則必須在上鎖的房間內，讓小孩、寵物無法接觸，跑步機未使用時應拔掉插頭；CPSC呼籲民眾透過官網或其專線(800-638-2772)回報相關意外。

據知情人士透露，CPSC未要求派樂騰主動召回跑步機，是因為派樂騰並未同意做矯治措施如維修或更換，也未停止銷售Tread+跑步機。

為消費者把關的非營利團體「消費者報導」(Consumer Reports)說派樂騰的舉動令人憤慨，該公司並未以安全為最優先考量。

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