縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

屋崙暴動照片。（電視截圖）

奧克蘭(屋崙 )16日晚間抗議警察 暴力示威遊行剛開始時和平進行，結果演變成縱火 暴力砸車場面。數輛車子在暴動事件中遭砸，許多商店櫥窗也遭砸毀。

根據報導，這場抗議警察暴力示威16日晚間在屋崙舉行，活動剛開始一切平和進行。隨後另一示威隊伍入場，人數約有300人，這群示威群眾開始縱火砸毀商店和民家窗戶。一家汽車代理商店也遭破壞。至少一輛車子被燒。有人在一家銀行外面縱火。示威群眾走過一輛撞毀一旁的汽車。

網路公布的照片與錄影帶顯示，示威遊行民眾高舉旗幟與標語牌。許多群眾喊叫杜安特·萊特 (Daunte Wright)。萊特是一名20歲青年，日前於明尼蘇達州布魯克林中心遭警察開槍擊斃。群眾也高呼一名於芝加哥遭警察開槍擊斃的13歲青少年亞當·涂萊多 (Adam Toledo) 的名字。

屋崙警方在一項聲明中稱，示威群眾朝前來維持秩序的警察丟瓶子與其他物件。一名警察頭部遭擊受傷。警方稱示威群眾將障礙物件拖到馬路中，用來延緩警方行動。

屋崙警方隨即宣布非法集會，同時要求示威群眾離開現場。警方稱，群眾隨即和平離開現場。警方並沒有逮捕任何示威民眾，或對任何人開處罰單。警方並且指出，有些商店預期會發生騷動，提前在商店門前架上木條障礙物，以防商店遭到破壞。