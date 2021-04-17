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回應美日聯合聲明 中外交部：強烈不滿、堅決反對

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回應美日聯合聲明 中外交部：強烈不滿、堅決反對

記者呂佳蓉／北京即時報導
16日，拜登總統在白宮與日本首相菅義偉舉行會談後，共同舉行記者會。(美聯社)
16日，拜登總統在白宮與日本首相菅義偉舉行會談後，共同舉行記者會。(美聯社)

中國外交部17日以不具名的發言人為名，以答記者問的方式，回應美日領導人的聯合聲明。中外交部發言人表示，美日聯合聲明粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則。中方對此強烈不滿、堅決反對，已通過外交渠道向美、日表明嚴正立場。中方要求美日嚴肅對待中方關切，恪守一個中國原則，立即停止干涉中國內政，立即停止損害中國利益。

據中國外交部網站消息，對於美東時間4月16日，美日兩國領導人會晤後雙方發表聯合聲明，就臺灣、釣魚島、涉港、涉疆、南海等問題表達關切。中方對此有何評論？

外交部發言人表示，中方指出，臺灣、釣魚島都是中國領土。涉港、涉疆事務純屬中國內政。中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。美日聯合聲明粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則。中方對此強烈不滿、堅決反對，已通過外交渠道向美、日表明嚴正立場。

中國外交部回應美日聯合聲明。圖/取自中國外交部網站
中國外交部回應美日聯合聲明。圖/取自中國外交部網站

中國外交部指出，美日嘴上鼓吹「自由開放」，實則拉幫結夥搞「小圈子」，煽動集團對抗，這完全是逆時代潮流而動，同本地區和世界絕大多數國家求和平、謀發展、促合作的共同期待背道而馳，只會讓世人越來越看清「美日同盟」危害地區和平穩定的本質和圖謀。

外交部表示，中方要求美日嚴肅對待中方關切，恪守一個中國原則，立即停止干涉中國內政，立即停止損害中國利益。中方將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權、安全和發展利益。

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