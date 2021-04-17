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菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡

菲立普親王葬禮 女王送別夫婿

編譯莊蕙嘉／綜合報導
英國威廉王子（後排左）和胞弟哈利（後排右）走在靈車後方，兩人中間隔著表哥菲立普斯。（Getty Images）
英國威廉王子（後排左）和胞弟哈利（後排右）走在靈車後方，兩人中間隔著表哥菲立普斯。（Getty Images）

英國女王伊麗莎白二世的夫婿、愛丁堡公爵菲立普親王9日去世，享耆壽99歲，倫敦時間17日下午3時（美東時間17日早10時）舉行葬禮。

在女王命令、疫情影響及親王生前心願下，儀式簡單隆重，僅30名王室成員及親友參加，展現菲立普親王瀟灑直率的風格走完人生最後一程。

➤直播回顧：菲立普親王葬禮 王室成員送行

下午2時40分，菲立普親王生前親自設計的荒原路華靈車，載著靈柩離開溫莎城堡，緩緩駛抵聖喬治禮拜堂，在英國國歌的演奏聲中，溫莎教長康納和坎特伯里大主教迎接靈柩，進入禮拜堂。

女王坐在聖喬治禮拜堂的座位上，送夫婿菲立普親王最後一程。（Getty Image...
女王坐在聖喬治禮拜堂的座位上，送夫婿菲立普親王最後一程。（Getty Images）

3點一到，鳴槍聲提醒全英國進行1分鐘默哀，接著葬禮於禮拜堂內舉行，歌者演唱的多首歌曲是親王生前自己挑選，省略講道也是他的要求，全程約50分鐘。

哈利王子和妻子梅根接受美國脫口秀天后歐普拉獨家專訪，使他和胞兄威廉王子瀕臨決裂。為防止葬禮失焦，女王令兩人的表哥菲立普斯在送葬隊伍中走在兩人之間。另外因哈利宣布退出王室，軍銜遭撤銷，因此女王也指示出席男性全部改穿晨禮服而非軍服。哈利妻子梅根因產期接近，留在美國未出席。

(影片來源：Telegraph YouTube 頻道)

儘管如此，葬禮仍富有諸多軍事元素。菲立普親王曾在英國皇家海軍服役近14年，二戰期間在地中海、印度洋及太平洋執行任務。送葬路線將有軍隊人員沿路列隊，鳴砲致敬，靈柩以親王專屬旗幟覆蓋，其上放置菲立普親王的海軍軍帽及佩劍，儀式結束後演奏海軍傳統歌曲，全程超過730名軍人參與。

因英國新冠肺炎疫情仍然嚴峻，政府與女王皆呼籲民眾勿群聚現場觀禮，在家中收看現場轉播即可。出席葬禮人員也遵守防疫規定，座位保持社交距離並戴口罩。

為讓民眾有管道追思菲立普親王，王室規畫網路專頁讓民眾張貼留言，也鼓勵大家捐款做慈善取代到現場獻花。

菲立普親王暫葬於聖喬治禮拜堂皇家墓室，若女王駕崩後，則將移至喬世六世紀念堂，與女王並肩長眠。

為期8天的全國哀悼期，隨著菲立普親王下葬而告一段落。英王室成員仍將持續哀悼兩周，期間正常執行公務，但會別上黑絲帶。

菲立普親王 英國女王 哈利

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