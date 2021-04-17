全球新冠肺炎死亡病例破300萬

巴西一個墓園，家人參加因新冠去世的親人葬禮。(美聯社)

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University，簡稱JHU)17日數據顯示，截至美東時間上午10時，全球至少300萬2053人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億3986萬9290例確診。

全球16日通報新增1萬2767人病歿、82萬9597起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（3305死）、印度 （1341死）與美國 （946死）。

美國仍是疫情 最嚴重國家，累計56萬6224人病故、3157萬5640例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（36萬8749人喪生、1383萬2455例確診）、墨西哥（21萬1693人喪生、229萬9939例確診）、印度（17萬5649人喪生、1452萬6609 例確診）及英國（12萬7225人喪生、438萬3732例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有265人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（256人）、波士尼亞-赫塞哥維納（237人）、蒙特內哥羅（226人）和保加利亞（216人）。

從區域來看，歐洲累計101萬9932死、4768萬4522例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計85萬7194死、2698萬3874例確診；美國和加拿大共計58萬9757死、3267萬8847例確診。

亞洲共計29萬4047死、2084萬2457例確診；中東地區共計12萬1646死、722萬8724例確診；非洲共計11萬7359死、440萬9712例確診；大洋洲共計1020死、4萬1161例確診。