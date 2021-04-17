美日聯合聲明寫入台灣 中國學者：中日關係倒退52年

日本首相菅義偉在白宮與美國總統拜登舉行了首次會談。取材自澎湃新聞

美日聯合聲明首次寫入有台灣 ，日本 外相茂木敏充公開強調「（日美共同文書中）加入台灣問題是52年來的頭一次」。中國 學者指，領導人聯合聲明的重量非同小可，這一來將使中日關係倒退52年。

日本企業（中國）研究院執行院長陳言，在觀察者網發文表示，日本首相菅義偉去美國「覲見」總統拜登，日本媒體最關注的焦點不是日美關係，而是台灣問題。

他分析，菅義偉看到了拜登將中國定位為競爭，需要拉同盟國、友好國共同惡化與中國的關係。陳言評論，菅義偉是要回到52年前的1969年，回到還沒有實現中日建交的時代，讓台灣問題成為中日之間的一根刺，造成中日關係的巨大倒退。

陳言指出，在日美發表的共同文書中，直接談台灣問題的前例是有的，但那是在中日邦交正常化之前的1969年；1972年中日建交後，從未發生日美現在這種情況。如今菅義偉越過紅線，讓台灣問題重新橫亙在中日之間。

他引述日本外交官在日企內部會議上曾發出預警，「我們預測日中關係會出現新的波折，希望日本企業能夠提早應對。」直言中日政治經濟的嚴重倒退，會集中反映在台灣問題、產業鏈重構問題、人權及氣候變化等方方面面。