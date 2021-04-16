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美達接種2億劑疫苗里程碑 1/4民眾打完 40%至少注射1劑

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美達接種2億劑疫苗里程碑 1/4民眾打完 40%至少注射1劑

編譯郭宣含／綜合16日電
美國已達到施打2億劑新冠疫苗的里程碑；圖為佛州一間疫苗接種站，醫護人員正在為一名男子注射疫苗。(Getty Images)
美國已達到施打2億劑新冠疫苗的里程碑；圖為佛州一間疫苗接種站，醫護人員正在為一名男子注射疫苗。(Getty Images)

世界衛生組織(WHO)指全球新冠肺炎新增確診在過去兩個月幾乎翻倍，病歿人數逼近300萬人的同時，白宮16日宣布， 美國新冠疫苗接種達到2億劑里程碑，全美近40%民眾已接種至少一劑疫苗，約四分之一民眾接種完成。

美國3月12日創下里程碑，花89天接種1億劑疫苗，第二個1億劑則僅花36天便完成。

白宮負責新冠肺炎數據統計的主任夏帕爾(Cyrus Shahpar)16日引用聯邦疾病防治中心(CDC)數據指出，美國已有近38.5%美國人接種一劑疫苗，24.3%民眾已接種完畢。

根據彭博疫苗追蹤，疫苗產量加速，供應也跟著上升，美國平均單日為1%人口接種。

拜登總統上任百日目標是要接種2億劑疫苗，但由於疫苗接種計畫始於川普政府，拜登須再接種1億6500萬劑疫苗才能達標；而根據CDC16日數據，美國已為2億228萬2923人接種疫苗。

這項任務如今變得更加困難，因為監管單位正在調查嬌生疫苗與血栓的關係，因此暫停接種嬌生疫苗；目前不清楚嬌生疫苗何時恢復使用，專家顧問表示，他們需要至少再花一周調查。

根據CDC的資料，截至16日，美國已連續十天每天為300萬人接種疫苗；美國16日接種近400萬劑疫苗，過去一周單日接種人數為330萬劑。

新罕布夏州58%州民已接種至少一劑疫苗，麻州、緬因、康乃狄克、新墨西哥、佛蒙特等州都有逾45%民眾接種至少一劑疫苗。

但有些州的接種率低，密西西比和阿拉巴馬州分別僅為29%和30%州民接種，田納西與路易斯安納州則為31%。

不過，全國單日新增確診人數仍持續攀升；美國過去一周平均每天新增確診近7萬500例，比前一周增加7%；密西根州單日人均新增確診依舊居全國之冠，過去一周平均單日新增確診近7700例，逼近該州疫情高峰單日8300例。

全球新冠病歿人數逼近另一個可怕數字，自出現首例病例的逾14個月以來，疫情已奪走近300萬人性命；病歿速度也加快，去年9月28日全球累計100萬人染疫病歿，不到五個月後就攀升至200萬人，不到兩個月後逼近300萬人；美國、巴西和墨西哥是因新冠病毒死亡者最多的國家。

疫苗 美國 嬌生

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