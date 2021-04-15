「新冠仇恨犯罪法案」闖關國會 拜登會晤亞太裔議員

拜登總統(中)15日在白宮會見趙美心(右二)、孟昭文(右一)等國會亞太裔黨團議員。(美聯社)

國會參院表決同意聽取「新冠仇恨犯罪 法案」(COVID-19 Hate Crime Act)之際，拜登 總統15日在白宮會見國會亞太裔黨團(CAPAC)議員，拜登表示，他和副總統賀錦麗為該法案在參院獲得壓倒性票數感到鼓舞(heartened)。

拜登與賀錦麗15日在橢圓形辦公室會見CAPAC主席趙美心、副主席孟昭文等五名亞太裔眾議員，以及日裔參議員慶野慶子(Mazie Hirono)和泰華裔參議員譚美(Tammy Duckworth)。

拜登在會上表示，「我們需要與亞太裔社區站在一起，採取該做的政府回應。」他提及上任後簽署的首個關乎種族平等的行政令，指這是他的目標。

國會參院14日罕見以92比6的兩黨共識表決，通過動議聽取「新冠仇恨犯罪法案」，之後兩黨就法案開啟辯論；該法案參院版本由民主黨參議員慶野慶子提出，眾院版本由民主黨眾議員孟昭文提出，旨在打擊針對亞裔 的仇恨犯罪與歧視。

法案要求司法部指派專員，加快對疫情相關的仇恨犯罪的審查；要求給各州及地方執法機構提供指導，以建立提供多語言支持的線上舉報系統，讓不同社區感到更安全去上報仇恨犯罪，同時加強培訓，讓地方執法機構知道如何更有效地調查這類犯罪。

CAPAC主席趙美心在會前表示，她們將在此次與總統的首次會議上，要求拜登就打擊歧視和不平等採取更多行動，並從住房到健保差異，從移民到拜登政府的亞裔官員代表等多方面探討亞裔關心的政策議題。

「我們有很多議題要談。」趙美心說，反亞裔仇恨犯罪與暴行在上升，18個州仍未強制要求上報仇恨犯罪數據，另有三個州還沒有仇恨犯罪的相關法規。