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CDC獲嬌生疫苗血栓第7例通報 亦為女性

CDC獲嬌生疫苗血栓第7例通報 亦為女性 但非發生在腦部

記者顏伶如／綜合報導
美國疾病管制暨預防中心14日接獲施打嬌生疫苗後出現血栓的第七例通報，這起個案與先前六例一樣都是女性，但血栓部位並不像之前六例一樣出現在腦部。(美聯社)
美國疾病管制暨預防中心14日接獲施打嬌生疫苗後出現血栓的第七例通報，這起個案與先前六例一樣都是女性，但血栓部位並不像之前六例一樣出現在腦部。(美聯社)

福斯新聞網(Fox News)報導，美國疾病管制暨預防中心(CDC)預防接種諮詢委員會(Advisory Committee on Immunization Practices，ACIP)14日接獲施打嬌生公司(Johnson & Johnson)新冠疫苗後出現罕見卻嚴重血栓的第七例通報，這起個案與先前六例一樣都是女性。另一方面，最新曝光消息也顯示，嬌生疫苗臨床實驗期間，一名參與臨床實驗的男性志願者曾出現血栓，但當時研究人員並無法判斷是否為接種疫苗後的副作用。

報導指出，嬌生公司14日向疾管中心通報的第七個案例，血栓部位並不像之前六例一樣出現在腦部，讓預防接種諮詢委員會對於釐清嬌生疫苗與血栓副作用之間的關聯是否需要更多證據引起疑慮。之前在嬌生疫苗臨床實驗期間，一名25歲男性也曾出現血栓。

根據統計，嬌生疫苗在疾管中心與食品及藥物管理局(FDA)本周少稍早宣布暫停使用之前，已在美國國內完成720多萬劑施打。六個通報血栓案例的副作用發生時間，都在接種疫苗之後的一周到三周之間。

預防接種諮詢委員會已緊急開會討論是否針對施打嬌生疫苗頒布年齡或高風險族群限制，與會專家最後結論為，延長嬌生疫苗的暫停使用命令，委員會近期之內將再度開會討論。

美國廣播公司(ABC)報導，嬌生疫苗六個血栓通報案例的其中之一，是一名住在賓州的26歲女性，體重超標。新澤西州衛生廳證實，這名女性患者為賓州居民，但在新澤西州住院治療，目前已經出院。

報導指出，六起案例都是白人婦女，年齡在18歲至48歲之間。截至目前為止，已有一名女性死亡，另有一名女性目前狀況危急。

疫苗 嬌生 新澤西州

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