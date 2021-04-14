喪子之痛揮之不去 拜登撤軍阿富汗因為他

拜登總統14日在白宮宣布「九一一」前自阿富汗撤軍，結束長達20年的反恐戰爭。他當天還前往阿靈頓國家公墓，向為國捐軀的英雄獻花。(路透)

美國 總統拜登 今天站在雨中，身處在阿富汗 捐軀的美國將士墓碑群中，解釋他為何開始讓美國退出國史最漫長的戰爭時，心中縈繞的，是對已故長子波（Beau Biden）的思念。

波2015年因腦瘤辭世，至今仍是拜登忘不掉的傷痛。

拜登今天在阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）告訴記者：「我最近站在墓園裡，很難不想到我的兒子波。他堅持穿上那件制服，隨部隊前往伊拉克，他放棄德拉瓦州檢察官的位子，只因他認為這是該做的事。」

拜登指著身後一排排墓碑：「看看他們。」

波2008至2009年在伊拉克服役時贏得銅星勳章（Bronze Stars）。波的軍旅經驗是拜登造訪阿靈頓國家公墓前，透過電視演說宣布9月11日前將阿富汗2500名美軍全數撤離的原因之一。

拜登在2001年小布希宣布展開阿富汗戰爭的白宮條約廳（Treaty Room）演說時表示：「我是40年來，第一位知道孩子在戰區服役代表什麼意義的總統。」

「在這個過程中，我一直記得已故兒子被派往伊拉克時的感覺，還有這對波以及他家人的衝擊。」

拜登說，2009年他成為副總統後，他就帶著一張寫有美軍在伊拉克與阿富汗確切死傷數字的牌子。在阿富汗捐軀有2488人，截至今天為止，傷者有2萬722人。