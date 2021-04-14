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美軍911前撤離阿富汗 拜登：把焦點放在中國

美軍911前撤離阿富汗 拜登：把焦點放在中國

中央社／華盛頓14日專電
登宣布5月1日起將展開自阿富汗撤軍行動，預計911恐怖攻擊事件20周年前全數撤回。(美聯社)
登宣布5月1日起將展開自阿富汗撤軍行動，預計911恐怖攻擊事件20周年前全數撤回。(美聯社)

美國總統拜登今天宣布5月1日起將展開自阿富汗撤軍行動，預計9月11日911恐怖攻擊事件20周年前全數撤回。他也和阿富汗總統甘尼通話，承諾繼續致力於穩固的雙邊夥伴關係。

拜登（Joe Biden）今天正式宣布，在今年的911恐怖攻擊事件20周年紀念日前將撤回所有駐阿富汗美軍，結束這場美國陷入最久的戰爭。最終撤離行動將於5月1日展開。

➤➤➤緩兵之計？壯士斷腕？拜登準備終結「阿富汗戰爭」

來源：CNN頻道

蓋達組織（Al-Qaeda）於20年前的9月11日發動震驚美國的攻擊事件，造成近3000人不幸罹難，促使時任美國總統小布希（George W. Bush）在阿富汗展開「持久自由」（Enduring Freedom）行動。20年後這場戰爭終於將結束。

拜登今天在白宮表示，不能繼續延長或擴大在阿富汗駐軍的循環，希望創造一個撤軍的理想情況，期待一個不同的結果，「結束美國最長戰爭的時候到了，美國部隊回家的時候到了」。

拜登並指出，美國必須把焦點擺在其他地方出現的恐怖主義威脅，以及獨斷的中國。

拜登今天也與甘尼（Ashraf Ghani）通話，商談美軍撤出阿富汗議題。根據白宮公布的摘要，兩人承諾繼續致力於穩固雙邊夥伴關係，也對美軍，以及北大西洋公約組織（NATO）盟國和行動夥伴、阿富汗人民與人員在過去20年裡的犧牲表達尊敬與感謝之意。

拜登強調，美方會透過持續發展、人道主義與安全援助等方式支持阿富汗人民。他和甘尼兩人也重申努力促成政治協議，以使阿富汗人民能和平生活的共同信念。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

阿富汗 美國 拜登

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