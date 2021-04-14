美ODNI年度報告：北京將持續施壓 破壞台灣民主

美國 國家情報總監辦公室（ODNI）13日公布年度報告指出，中國 千方百計擴大其影響力，是美國的最大威脅之一。報告中另警告，北京 將持續對台施壓以走向統一，譴責美台擴大往來，並企圖加深盟邦對美國的不信任，持續破壞台灣民主，擴大北京影響力。

紐約時報報導，國家情報總監海恩斯辧公室發布的報告指出，「中國日益成為力量相近的競爭對手，多方面挑戰美國，尤其在經濟、軍事及科技方面，且亟欲變更國際規則。」

中國展現不斷增強的實力，迫使區域鄰國默認北京的偏好，包括對有爭議領土與台灣主權的主張。在南海，北京會持續恫嚇競爭對手，增加軍事戰力，向東南亞國家發出中國已經有效控制這些爭議區域的宣示。中國也以同樣手法，在東海向日本施壓。

此外，北京也會持續施壓台灣走向統一，並對美台擴大來往予以譴責。報告預期，北京會對台灣進一步施壓，將台灣描繪為在國際孤立、經濟依賴中國地區，持續增加對台灣的軍事行動。話雖如此，報告並未預測會有任何直接軍事衝突。

報告中強調，中國動用其電子偵監及駭客能力，不僅鎮壓國內異議，還四面出擊，想影響外國人。此外，中國對美發動網路攻擊的威脅日益升高，情報界評估北京「至少可造成美國境內局部重大基礎設施出現暫時癱瘓」。

另外，報告也提及俄羅斯、伊朗、北韓和阿富汗。美國將俄羅斯視為重大威脅，俄國雖避免與美直接衝突，但莫斯科運用宣傳戰、代理人戰爭及軍事演習，促進俄方好處，削弱美國利益。

報告中評估，美國想重返伊朗核子協定，伊朗得以影響磋商過程。伊朗領袖極可能要美國先停止制裁，否則不願復談。北韓因繼續擴張核武，對美國及東亞地區日益造成威脅。阿富汗未來險峻，喀布爾當局不太可能與神學士民兵敲定和平協議。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點