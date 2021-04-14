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緩兵之計？壯士斷腕？拜登準備終結「阿富汗戰爭」

拜登老友陶德訪問團抵台 將展開為期三天訪問

記者徐偉真／台北即時報導
美國總統拜登摯友、前參議員陶德所率資深訪問團14日下午抵台訪問。路透
美國總統拜登摯友、前參議員陶德所率資深訪問團14日下午抵台訪問。路透

美國前參議員陶德（Christopher Dodd）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）及史坦伯格（James Steinberg）14日下午抵台訪問，訪問團搭乘灣流型專機抵達，外交部長吳釗燮、美國在台協會AIT處長酈英傑接機。

訪問團專機下午約3點5分降落台北松山機場，陶德、史坦柏格、阿米塔吉、國務院東亞局台灣事務協調處長白丹利（Dan Biers）陸續走下專機，成員及接機人員全程配戴口罩，雙方擊肘、鞠躬致意並合影，隨後吳釗燮和陶德邊聊邊走向機場。

影片來源：YouTube

外交部發言人歐江安14日表示，外交部表達誠摯歡迎，這是由美國總統拜登專程派遣來台的資深訪問團，要傳達美方對台灣堅定友誼和支持。

知情人士指出，美方3月初通知台灣，拜登欲派陶德赴台，傳達拜登對台灣的長久友誼，並祝賀台灣關係法42周年；受到疫情限制，此行由美方安排專機。

陶德現年76歲，1981年起任參議員至2011年離任，和拜登在參議院共事近30年，拜登曾稱陶德為在國會中最好的朋友，拜登去年競選總統時，陶德出任其副總統遴選小組成員。阿米塔吉曾在小布希時代出任副國務卿，史坦伯格則是在歐巴馬時代出任副國務卿，分屬共和黨及民主黨。

影片來源：YouTube

拜登 台灣關係法 美國

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