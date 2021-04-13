全面喊停？嬌生疫苗暫停對歐盟出貨 不只美 南非也停打

美國聯邦食品暨藥物管理局FDA與美國疾病管制與預防中心CDC13日宣布，要求各州暫停使用嬌生公司研製的新冠疫苗，全因又有血栓疑慮。目前包括美國、南非和歐盟國家都將暫停嬌生疫苗的接種。（美聯社）

美國 聯邦食品暨藥物管理局（FDA）與美國疾病管制與預防中心（CDC）13日宣布，建議各州暫停使用嬌生 公司（Johnson & Johnson）研製的新冠疫苗 ，全因又有血栓疑慮。

目前包括美國、南非和歐盟國家都將暫停嬌生疫苗的接種。以美國為例，所有聯邦機構都已暫停使用該疫苗，直到其安全性接受進一步調查。

歐洲方面，嬌生公司在發布這則聲明的24小時前才剛開始疫苗對歐洲的運送，如今包括法國、西班牙和荷蘭等預定要在本周交付第一批嬌生疫苗的國家都不知所措，荷蘭衛生部長德容（Hugo de Jonge）表示「不確定現在該做什麼」，只能等待歐洲藥品管理局（EMA）的消息。

嬌生公司表示目前，「正與歐洲的衛生官員檢視最近的案例，同時推遲對歐洲供應疫苗」。

南非方面也以預防措施無由，宣布停止接種嬌生疫苗，該國衛生部長姆赫茲（Zweli Mkhize）強調基於重視FDA的意見、決定遵循其建議。澳洲也在13日宣布排除採購嬌生疫苗的選項。

嬌生公司研發的這款單劑型疫苗2月27日獲得FDA緊急使用授權，是美國第3支獲准使用的新冠疫苗，而英國和加拿大也分別向嬌生訂購3000萬及1000萬劑。

FDA與CDC在共同聲明中表示，截至4月12日為止，美國已有6名嬌生疫苗接種者出現血栓症狀。6位民眾皆出現腦靜脈竇血栓（Cerebral venous sinus thrombosis），同時也有血小板數偏低的症狀，案例皆為年齡分布18歲至48歲間的女性，症狀則在接種疫苗後6至13天出現。

聲明指出，CDC將在14日召開預防接種諮詢委員會（ACIP）會議，進一步檢視上述案例、並評估潛在重要性，FDA則會調查相關案例，檢視分析數據，聲明中也強調「在程序完成前，為求謹慎起見，我們建議暫緩使用這款疫苗」。