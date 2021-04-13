我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登派陶德訪問台灣 將會晤蔡英文總統

民主黨推「新冠仇恨犯罪法案」打擊反亞裔暴行

拜登遣「最佳友人」陶德訪問台灣 將會晤蔡英文總統

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統拜登將派前參議員陶德（Chris Dodd，圖）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）和史坦伯格（James Steinberg）訪問台灣。Getty Images
美國總統拜登將派前參議員陶德（Chris Dodd，圖）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）和史坦伯格（James Steinberg）訪問台灣。Getty Images

美國總統拜登派前參議員陶德（Chris Dodd）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）和史坦伯格（James Steinberg）於台灣時間14日到16日搭乘專機訪問台灣，這是拜登就任總統的首發團，將會晤蔡英文總統與國安高層。

拜登派團訪問台灣的訊息由路透披露，一名拜登政府資深官員透過電郵向記者證實，他表示，拜登委派陶德、阿米塔吉與史坦伯格將為非官方代表，訪問台灣，此訪團是為紀念台灣關係法通過42周年，拜登當時作為參議員亦投票支持。

該資深官員表示，訪問團將與台灣資深官員會面，這是遵循美國的長期跨黨派傳統，美國政府派遣高層且非官方代表訪問台灣；三位代表團成員均為台灣長期友人且是拜登密友，這是美國發出的一個重要訊號，表明美國對台灣及其民主的承諾。

拜登政府資深官員表示，美國與印太盟友站在一起，共同促進其繁榮、安全與價值，包括深化美台關係；美國持續落實基於台灣關係法、美中三項聯合公報與六項保證的「一個中國政策」。

知情人士指出，陶德此行將會晤蔡英文總統與台灣國安高層，台方預計向訪團成員提出中方最近對台灣及區域挑釁動作不斷，台灣將致力維護區域穩定，但同時也盼美方持續提升對台支持，包括在經貿及安全領域上達成具體進展；也會就拜登團隊近期對台的系列舉動表示感謝，包括放寬雙方交往限制。

知情人士指出，美方3月初通知台灣，拜登欲派遣陶德赴台，傳達拜登個人對台灣的長久友誼，並祝賀台灣關係法42周年；受到疫情限制，此行由美方安排專機。

知情人士表示，拜登多次稱陶德為最佳友人；拜登去年競選總統時，陶德也是副總統遴選小組成員，陶德現被考慮出任拜登的愛爾蘭大使；訪團成員阿米塔吉及史坦柏格均是台灣長期友人。

駐美代表蕭美琴表示，歡迎拜登派遣他在政壇多年的摯友陶德率團訪問，以轉達對台灣民主的支持以及深化雙邊關係的承諾。

台灣關係法 拜登 美國

上一則

啟動美中合作？ 柯瑞14日起訪中國談氣候變遷

延伸閱讀

「劊子手之爭」滿月前夕 拜登邀普亭舉行元首峰會

「劊子手之爭」滿月前夕 拜登邀普亭舉行元首峰會
拜登翻轉川普撤軍計畫 將增派500名駐德美軍

拜登翻轉川普撤軍計畫 將增派500名駐德美軍
拜登基建案 運輸部長「遊說電話」接不停

拜登基建案 運輸部長「遊說電話」接不停
拜登、議員會商基建計畫 各州慘況曝光

拜登、議員會商基建計畫 各州慘況曝光

熱門新聞

新的醫學報告指莫德納疫苗在施打後至少六個月有效，或者更久。(美聯社)

保護力90％以上 莫德納、輝瑞至少6個月有效

2021-04-06 21:53
聯邦政府13日叫停各疫苗接種站給民眾施打嬌生疫苗。(美聯社)

聯邦叫停嬌生疫苗 6女出現血栓 1不治1病危

2021-04-13 12:20
英國菲立普親王9日在溫沙堡去世，兒子查爾斯王儲10日出面，對英國人民及世界的致哀，表示感謝。(美聯社)

病榻前與查理王子交心長談 菲立普親王交代2件事

2021-04-10 22:37
1947年11月20日，當時還是公主的伊麗莎白二世（左）與菲立普完婚後，在白金漢宮陽台向群眾揮手致意。（美聯社）

希臘落難王子 陪伴女王逾70年

2021-04-09 15:14
前總統川普10日晚在佛州海湖莊園舉行共和黨募款餐會上，嚴批共和黨參院領袖麥康諾參議員，稱他不支持大選舞弊的說法。共和黨內仍在未來路線鬥爭中。(Getty Images)

共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭

2021-04-11 21:28
以色列一項最新研究顯示，輝瑞的新冠疫苗仍有可能被南非變種病毒所侵入。(美聯社)

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

2021-04-12 07:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

聯邦叫停嬌生疫苗 6女出現血栓 1不治1病危

聯邦叫停嬌生疫苗 6女出現血栓 1不治1病危
華裔博士徐仕林 拒打新冠疫苗 妻子也不會打

華裔博士徐仕林 拒打新冠疫苗 妻子也不會打
美疫情又攀升 單日平均增逾7萬例 重返去年夏季高峰

美疫情又攀升 單日平均增逾7萬例 重返去年夏季高峰
南加華人雙屍槍案凶嫌是好好先生 行兇讓友人出乎意料

南加華人雙屍槍案凶嫌是好好先生 行兇讓友人出乎意料