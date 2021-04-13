拜登遣「最佳友人」陶德訪問台灣 將會晤蔡英文總統

美國總統拜登將派前參議員陶德（Chris Dodd，圖）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）和史坦伯格（James Steinberg）訪問台灣。Getty Images

美國 總統拜登 派前參議員陶德（Chris Dodd）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）和史坦伯格（James Steinberg）於台灣時間14日到16日搭乘專機訪問台灣，這是拜登就任總統的首發團，將會晤蔡英文總統與國安高層。

拜登派團訪問台灣的訊息由路透披露，一名拜登政府資深官員透過電郵向記者證實，他表示，拜登委派陶德、阿米塔吉與史坦伯格將為非官方代表，訪問台灣，此訪團是為紀念台灣關係法 通過42周年，拜登當時作為參議員亦投票支持。

該資深官員表示，訪問團將與台灣資深官員會面，這是遵循美國的長期跨黨派傳統，美國政府派遣高層且非官方代表訪問台灣；三位代表團成員均為台灣長期友人且是拜登密友，這是美國發出的一個重要訊號，表明美國對台灣及其民主的承諾。

拜登政府資深官員表示，美國與印太盟友站在一起，共同促進其繁榮、安全與價值，包括深化美台關係；美國持續落實基於台灣關係法、美中三項聯合公報與六項保證的「一個中國政策」。

知情人士指出，陶德此行將會晤蔡英文總統與台灣國安高層，台方預計向訪團成員提出中方最近對台灣及區域挑釁動作不斷，台灣將致力維護區域穩定，但同時也盼美方持續提升對台支持，包括在經貿及安全領域上達成具體進展；也會就拜登團隊近期對台的系列舉動表示感謝，包括放寬雙方交往限制。

知情人士指出，美方3月初通知台灣，拜登欲派遣陶德赴台，傳達拜登個人對台灣的長久友誼，並祝賀台灣關係法42周年；受到疫情限制，此行由美方安排專機。

知情人士表示，拜登多次稱陶德為最佳友人；拜登去年競選總統時，陶德也是副總統遴選小組成員，陶德現被考慮出任拜登的愛爾蘭大使；訪團成員阿米塔吉及史坦柏格均是台灣長期友人。

駐美代表蕭美琴表示，歡迎拜登派遣他在政壇多年的摯友陶德率團訪問，以轉達對台灣民主的支持以及深化雙邊關係的承諾。