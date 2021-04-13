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已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

日本稀釋核廢水排入海美國支持 北京：不要對事不對人

特派記者呂佳蓉／北京即時報導
中國外交部發言人趙立堅。圖／取自中國外交部網站
中國外交部發言人趙立堅。圖／取自中國外交部網站

日本今天正式決定福島核廢水2年後將稀釋排入海中，美國國務院表示支持。中國外交部發言人趙立堅今表示，美方向來重視環境問題，希望美方在真正的環境問題上對事不對人，不要讓這個重視被打上引號。

中國外交部今舉行例行記者會，媒體關注中方如何回應福島核廢水將排入海中。趙立堅強調，日方在沒有窮盡安全處置手段的情況下，不顧國內外質疑和反對，未經與周邊國家和國際社會充分協商，單方面決定以排海方式處置福島核電站事故核廢水，做法極其不負責任，將嚴重損害國際公共健康安全和周邊國家人民切身利益。

趙立堅指出，福島第一核電站發生了最高等級的核事故，其產生的廢水同正常運行的核電站廢水完全是兩碼事，不然這些年日方也就沒有必要用罐子把這些水嚴密封裝起來。

趙立堅接著以多方專家對福島核廢水排入海洋表達疑慮。他說，國際原子能機構專家組評估報告指出，如果福島核電站含氚廢水排入海洋，將對周邊國家海洋環境和公眾健康造成影響，同時現有經過處理的廢水中仍含有其他放射性核素，需進一步淨化處理。

趙立堅指出，聯合國原子能輻射效應科學委員會報告也認為，福島核電站事故核廢水對海洋生態環境的影響需持續跟蹤觀察。德國海洋科學研究機構指出，福島沿岸擁有世界上最強的洋流，從排放之日起57天內，放射性物質將擴散至太平洋大半區域，10年後蔓延全球海域。除此之外，綠色和平組織核專家指出，日核廢水所含碳14在數千年內都存在危險，並可能造成基因損害。

趙立堅強調，對於這些權威機構和專家的意見，日方應予以誠實回應，而不能充耳不聞，更不能罔顧國際公共利益，將福島核廢水往海裡一倒了之。

趙立堅 中國 國務院

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