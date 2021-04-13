我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生暫停供應歐洲 白宮：美國已接種者中不到5%打嬌生

聯邦叫停嬌生疫苗 6女出現血栓

聯邦叫停嬌生疫苗 6女出現血栓

記者張筠／華盛頓報導
聯邦政府13日叫停各疫苗接種站給民眾施打嬌生疫苗。(美聯社)
聯邦政府13日叫停各疫苗接種站給民眾施打嬌生疫苗。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)和聯邦疾病防治中心(CDC)13日宣布，聯邦各疫苗接種站將暫停嬌生疫苗(Johnson & Johnson)新冠疫苗的注射，因六名女性在接種該疫苗後六到13天內出現血栓，該六人年齡在18到48歲之間。

FDA和CDC13日在聯合聲明中表示，此六名女性接種疫苗後出現血栓的現象是一種罕見的凝血障礙，歐洲當局表示這可能與AZ疫苗引發血栓的情況類似；目前全美已有逾680萬人接種嬌生疫苗，但絕大多數民眾沒有出現不良症狀，或僅有輕微副作用。

聯邦政府13日因此叫停各疫苗接種站給民眾施打嬌生疫苗，包括所有大型接種站(mass vaccination site)，並呼籲各州政府配合；輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)兩種疫苗的供應和施打不受影響，且將填補嬌生疫苗的空缺。

CDC免疫防治諮詢委員會(Advisory Committee on Immunization Practices)和FDA14日將聯合展開調查，衛生官員建議已接種嬌生疫苗的民眾，若在打疫苗後三周內出現嚴重頭痛、腹痛、腿痛、呼吸短促，則應盡快聯絡醫生。

CDC和FDA也告誡醫護人員不要用平時常用的血液稀釋劑(the blood-thinner heparin)來應對此血栓症狀，恐怕會增加血栓的危險。

嬌生公司在聲明中表示，已知曉「血栓事件」，但尚未確定血栓與疫苗的聯繫；嬌生疫苗2月底獲FDA緊急授權(emergency use authorization)投入使用，不過由於嬌生公司在巴爾的摩(Baltimore)的新冠疫苗廠因人為疏失，遭另一藥廠疫苗污染，導致1500萬劑的疫苗原料損毀，因此施打速度和範圍也受影響。

疫苗 嬌生 聯邦疾病防治中心

上一則

有打疫苗才准返校 多所大學跟進 強制規定惹議

下一則

拜登基建案 運輸部長「遊說電話」接不停

延伸閱讀

血栓疑慮大 美食藥署與疾管中心建議暫停接種嬌生疫苗

血栓疑慮大 美食藥署與疾管中心建議暫停接種嬌生疫苗
佛奇：美國有多份疫苗供應合約 可能不需要用到AZ疫苗

佛奇：美國有多份疫苗供應合約 可能不需要用到AZ疫苗
變種病毒肆虐紐約全市 5區增多個接種點

變種病毒肆虐紐約全市 5區增多個接種點
密西根太早解封慘兮兮 CDC：須重新封鎖避疫

密西根太早解封慘兮兮 CDC：須重新封鎖避疫

熱門新聞

麻州波士頓的81歲退伍軍人麥克戴維特手持他的嬌生注射疫苗卡。(Getty Images)

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

2021-04-05 07:17
新的醫學報告指莫德納疫苗在施打後至少六個月有效，或者更久。(美聯社)

保護力90％以上 莫德納、輝瑞至少6個月有效

2021-04-06 21:53
英國菲立普親王9日在溫沙堡去世，兒子查爾斯王儲10日出面，對英國人民及世界的致哀，表示感謝。(美聯社)

病榻前與查理王子交心長談 菲立普親王交代2件事

2021-04-10 22:37
1947年11月20日，當時還是公主的伊麗莎白二世（左）與菲立普完婚後，在白金漢宮陽台向群眾揮手致意。（美聯社）

希臘落難王子 陪伴女王逾70年

2021-04-09 15:14
前總統川普10日晚在佛州海湖莊園舉行共和黨募款餐會上，嚴批共和黨參院領袖麥康諾參議員，稱他不支持大選舞弊的說法。共和黨內仍在未來路線鬥爭中。(Getty Images)

共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭

2021-04-11 21:28
以色列一項最新研究顯示，輝瑞的新冠疫苗仍有可能被南非變種病毒所侵入。(美聯社)

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

2021-04-12 07:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟
美疫情又攀升 單日平均增逾7萬例 重返去年夏季高峰

美疫情又攀升 單日平均增逾7萬例 重返去年夏季高峰
射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動

射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動
南加華人雙屍槍案凶嫌是好好先生 行兇讓友人出乎意料

南加華人雙屍槍案凶嫌是好好先生 行兇讓友人出乎意料