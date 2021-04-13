聯邦叫停嬌生疫苗 6女出現血栓

聯邦政府13日叫停各疫苗接種站給民眾施打嬌生疫苗。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)和聯邦疾病防治中心 (CDC)13日宣布，聯邦各疫苗 接種站將暫停嬌生 疫苗(Johnson & Johnson)新冠疫苗的注射，因六名女性在接種該疫苗後六到13天內出現血栓，該六人年齡在18到48歲之間。

FDA和CDC13日在聯合聲明中表示，此六名女性接種疫苗後出現血栓的現象是一種罕見的凝血障礙，歐洲當局表示這可能與AZ疫苗引發血栓的情況類似；目前全美已有逾680萬人接種嬌生疫苗，但絕大多數民眾沒有出現不良症狀，或僅有輕微副作用。

聯邦政府13日因此叫停各疫苗接種站給民眾施打嬌生疫苗，包括所有大型接種站(mass vaccination site)，並呼籲各州政府配合；輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)兩種疫苗的供應和施打不受影響，且將填補嬌生疫苗的空缺。

CDC免疫防治諮詢委員會(Advisory Committee on Immunization Practices)和FDA14日將聯合展開調查，衛生官員建議已接種嬌生疫苗的民眾，若在打疫苗後三周內出現嚴重頭痛、腹痛、腿痛、呼吸短促，則應盡快聯絡醫生。

CDC和FDA也告誡醫護人員不要用平時常用的血液稀釋劑(the blood-thinner heparin)來應對此血栓症狀，恐怕會增加血栓的危險。

嬌生公司在聲明中表示，已知曉「血栓事件」，但尚未確定血栓與疫苗的聯繫；嬌生疫苗2月底獲FDA緊急授權(emergency use authorization)投入使用，不過由於嬌生公司在巴爾的摩(Baltimore)的新冠疫苗廠因人為疏失，遭另一藥廠疫苗污染，導致1500萬劑的疫苗原料損毀，因此施打速度和範圍也受影響。