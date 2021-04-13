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女警誤開真槍擊斃非裔男 群眾抗議 明州宣布宵禁

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女警誤開真槍擊斃非裔男 群眾聚集抗議 明州宣布宵禁

記者顏伶如／綜合報導

明尼蘇達州非裔佛洛伊德(George Floyd)去年遭白人警察膝蓋壓頸致死的事發地點不遠處，如今又傳非裔被警察意外開槍後致命，引起群眾聚集抗議。明州布魯克林中心市(Brooklyn Center)警察局12日指出，員警11日因交通違規攔下非裔男子時，由於男子與警方扭打，執勤女警原本要使用電擊槍(Taser)，結果卻變成拔槍開火。

明尼蘇達州再爆警民激烈衝突。一名布魯克林中心市的警員11日下午涉嫌誤殺一名20歲...
明尼蘇達州再爆警民激烈衝突。一名布魯克林中心市的警員11日下午涉嫌誤殺一名20歲非洲裔青年萊特，當晚再次引發非洲裔社區維權在市區遊行抗議，與維安警察對峙，警方施放催淚強鎮壓。(美聯社)

布魯克林中心市警察局長葛農(Tim Gannon)12日說，20歲男子萊特(Daunte Wright)11日遭警察開槍後來死亡的事件是「意外擊發」(accidental discharge)，員警原本要拿電擊槍，結果拿成手槍。

葛農說，員警在交通事件中發現萊特有通緝在身，因此準備逮捕。布魯克林中心市位於明尼亞波利斯(Minneapolis)郊區，這起事件發生意點距離佛洛伊德去年5月遭白人警察沙文(Derek Chauvin)以膝蓋壓頸致死的地點僅約10哩。

警局在12日記者會上公布員警隨身錄影器拍攝畫面。影片當中可以聽到一名女警對萊特重覆喊著：「我要電擊你了，我要電擊你了，電擊槍，電擊槍，電擊槍」，萊特鑽回到駕駛座時，該女警也朝萊特掏出武器。

影片顯示，女警的手槍開了一槍，萊特駕駛的車輛則快速駛離現場，女警同時說道：「天啊，我對他開槍了。」布魯克林中心市長艾略特(Mike Elliott)及警方尚未公布這名女警身分。

根據媒體報導，該女警為48歲的金柏莉‧波特(Kimberly Potter)，是已在警界服務25年的資深員警，年薪8萬6190元。

明州當地媒體公布涉嫌開槍的警員是有25年資歷的48歲金柏莉．波特。(Getty ...
明州當地媒體公布涉嫌開槍的警員是有25年資歷的48歲金柏莉．波特。(Getty Images)

「明尼阿波利斯明星論壇報」(Minneapolis Star Tribune)取得州政府紀錄顯示，波特已婚，育有兩名已成年的兒子，她在1995年以22歲之齡，考取警察執照。

波特在布魯克林中心市警察局談判小組任職，2019年8月間當地發生一起警察開槍事件時，她是最早趕抵現場的員警之一。

萊特的母親凱蒂‧萊特12日出席悼念兒子的燭光會。(路透)
萊特的母親凱蒂‧萊特12日出席悼念兒子的燭光會。(路透)

20歲的萊特有一名幼女。(圖片家人公布)
20歲的萊特有一名幼女。(圖片家人公布)

由於明尼亞波利斯地區11日深夜已出現暴動、打劫，明尼蘇達州州長沃茲(Tim Walz)為了避免抗議事件擴大，已宣布進入緊急狀態，發布入夜之後至隔日清晨期間宵禁，警方則在明尼亞波利斯周圍地區加強戒備。

明尼蘇達州國民兵也在12日晚間加派人力，部署人力從原本的500人左右增加到超過1000人。

沃茲12日對媒體指出，如果抗議民眾出現暴力、破壞行為，一定將面臨後果。

布魯克林中心市警方11日下午執勤。(Getty Images)
布魯克林中心市警方11日下午執勤。(Getty Images)

他說，如果有人利用這起悲劇趁火打劫，故意破壞而自我圖利，將遭到明州史上規模最大的警力對付，「你會被捕，也會被起訴，必須為所作所為承擔責任」。

拜登總統12日呼籲民眾保持「和平與理性」，並說萊特之死並不是暴動或趁火打劫的理由。

拜登說，已經聽取這起事件的簡報，看過員警隨身錄影機的影片，正在等候完整的調查結果，釐清員警開槍的意圖。「這真的是一場悲劇。」拜登說，「不過，我們必須等待完整的調查結果。」

來源：KMOV St. Louis

警察 布魯克林 拜登

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