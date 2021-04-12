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「抗體藥」注入立即免疫 雷傑納隆：更能根除病毒

重返高峰？美疫情又攀升 單日增逾7萬例

「抗體藥」注入立即免疫 雷傑納隆：更能根除病毒

編譯林育正／綜合12日電
生技公司雷傑納隆正計畫向FDA申請新冠病毒的抗體預防療法。(Getty Images)
生技公司雷傑納隆正計畫向FDA申請新冠病毒的抗體預防療法。(Getty Images)

生技公司雷傑納隆(Regeneron)12日表示，指出其抗體藥有效減少81%的有症狀的新冠肺炎感染，計畫向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)申請為預防療法。

雷傑納隆的抗體藥已獲得FDA緊急使用授權，治療症狀輕度至中度，以及12歲以下，或高風險的新冠患者。若獲得FDA授權，未接種疫苗的高風險病患，以及對疫苗反應不佳的民眾將得以受惠。

此抗體藥為「被動免疫」，直接將抗體注入體內，與傳統疫苗注射後，幫助自體產生抗體的原理不同；因此，傳統疫苗耗時數周產生抗體，被動免疫能立即免疫。

來源：CNBC Television YouTube頻道

這項療法在去年為染疫的前總統川普治療而聞名，儘管如此，卻因須透過靜脈點滴注射較為耗時，未被醫院廣泛使用；因此，雷傑納隆將向FDA申請允許同試驗直接注射。

這次與國家過敏和傳染病研究院(NIAID)合作的臨床試驗共有1505位未確診，但與染病病患同住的民眾參與，試驗者隨機接種一劑抗體藥或安慰劑。

29天後，接種1200毫克抗體藥的753人中，11位染病出現症狀；752位被注射安慰劑的試驗參與者中，則有59人出現症狀。抗體藥在接種第一周，就對有症狀感染產生72%保護力，第二周則提升至93%，不過研究尚未正式發布，或經過同儕審查。

➤➤➤對抗新冠 輝瑞測試口服藥 雷杰納隆抗體療法降死亡率

雷傑納隆還表示，接受抗體藥治療的患者，症狀在一周內消失；接種安慰劑的患者則需三周；抗體藥更能幫助患者快速根除病毒，過程中沒有參與者退出。

接受療法的患者中，沒有人在29天內因染病住院或被送進急診室，相較之下安慰劑組則有四人；不過，在試驗中，抗體藥組與安慰劑組各有兩人死亡，但死因非新冠或藥物。

雷傑納隆總裁兼首席科學官揚科普路斯(George Yancopoulos)發布聲明表示：「每天還是有超過6萬人染病，我們的抗體藥能幫助未接種疫苗，但暴露在病毒之下的大眾。我們也投入研究，了解藥物是否能幫助免疫不全，對疫苗反應不佳的民眾。」

生技公司雷傑納隆正計畫向FDA申請抗體預防療法。(路透)
生技公司雷傑納隆正計畫向FDA申請抗體預防療法。(路透)

疫苗 FDA 食品暨藥物管理局

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