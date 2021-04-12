財政部周四公布匯率報告 傳不會列中國為匯率操縱國

美國財政部長葉倫周四將公布上任後第一份半年度外匯報告。路透

彭博據知情人士報導，美國財政部 長葉倫在上任後第一份半年度外匯報告中，不打算將中國列為匯率 操縱國。此舉將使美國避免與中國發生新的衝突。

美國財政部在去年年底發布的匯率報告中，將越南、瑞士列為匯率操縱國，並將印度、泰國和台灣列入觀察名單，觀察名單中原本已有中國、日本、韓國、德國、意大利、新加坡和馬來西亞。

美國財政部將於周四發布這份報告，確切時間尚不清楚，目前報告尚未定稿。川普時代的財政部遭批評將此報告政治化。2019年中，美國財政部在非常規發布時間突然給中國列為匯率操縱國，五個月後又撤銷，以贏得貿易談判中的讓步。

美國財政部發言人對彭博報導不予置評。離岸人民幣聞訊略微擴大日內漲幅，上漲約0.2%，觸及1美元兌人民幣6.5462元的盤中最高水準。

因磋商內容未公開而不願具名的知情人士向彭博透露，葉倫團隊還討論了調整匯率操縱評判門檻的可能性。川普政府在2019年降低了決定一個經濟體是否為贏得競爭優勢而操縱匯率的門檻。知情人士稱，若回調門檻，可能使財政部審查的國家數量減少近一半。

美國界定匯率操縱國的三項條件包括：對美貿易順差一年超過200億美元、外匯干預規模超過國內生產總值(GDP)的2%、全球經常帳順差超過GDP的2%。

知情人士說，儘管最新報告勢必不會把中國列為匯率操縱國，但美國財政部官員擔心中國藉國有銀行活動來掩飾匯率干預行為。

葉倫曾在1月提名確認聽證會上表示，美國「應該反對」其他國家操縱本幣匯率的企圖。她還暗示會修改外匯報告的標準，稱不應把雙邊貿易逆差視為「單一萬能指標」。

曾在國際貨幣基金（IMF）中國部門工作的康奈爾大學經濟學家普拉薩（Eswar Prasad）表示，現在美國財政部需要「透過使用一套更合理的標準，並對各個國家一視同仁而不是針對特定國家改變流程，來重建這份報告的信譽」。