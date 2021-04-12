我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財政部周四公布匯率報告 傳不會列中國為匯率操縱國

影／田納西高中槍擊案 1死1傷1拘留

財政部周四公布匯率報告 傳不會列中國為匯率操縱國

編譯劉忠勇／綜合外電
美國財政部長葉倫周四將公布上任後第一份半年度外匯報告。路透
美國財政部長葉倫周四將公布上任後第一份半年度外匯報告。路透

彭博據知情人士報導，美國財政部長葉倫在上任後第一份半年度外匯報告中，不打算將中國列為匯率操縱國。此舉將使美國避免與中國發生新的衝突。

美國財政部在去年年底發布的匯率報告中，將越南、瑞士列為匯率操縱國，並將印度、泰國和台灣列入觀察名單，觀察名單中原本已有中國、日本、韓國、德國、意大利、新加坡和馬來西亞。

美國財政部將於周四發布這份報告，確切時間尚不清楚，目前報告尚未定稿。川普時代的財政部遭批評將此報告政治化。2019年中，美國財政部在非常規發布時間突然給中國列為匯率操縱國，五個月後又撤銷，以贏得貿易談判中的讓步。

美國財政部發言人對彭博報導不予置評。離岸人民幣聞訊略微擴大日內漲幅，上漲約0.2%，觸及1美元兌人民幣6.5462元的盤中最高水準。

因磋商內容未公開而不願具名的知情人士向彭博透露，葉倫團隊還討論了調整匯率操縱評判門檻的可能性。川普政府在2019年降低了決定一個經濟體是否為贏得競爭優勢而操縱匯率的門檻。知情人士稱，若回調門檻，可能使財政部審查的國家數量減少近一半。

美國界定匯率操縱國的三項條件包括：對美貿易順差一年超過200億美元、外匯干預規模超過國內生產總值(GDP)的2%、全球經常帳順差超過GDP的2%。

知情人士說，儘管最新報告勢必不會把中國列為匯率操縱國，但美國財政部官員擔心中國藉國有銀行活動來掩飾匯率干預行為。

葉倫曾在1月提名確認聽證會上表示，美國「應該反對」其他國家操縱本幣匯率的企圖。她還暗示會修改外匯報告的標準，稱不應把雙邊貿易逆差視為「單一萬能指標」。

曾在國際貨幣基金（IMF）中國部門工作的康奈爾大學經濟學家普拉薩（Eswar Prasad）表示，現在美國財政部需要「透過使用一套更合理的標準，並對各個國家一視同仁而不是針對特定國家改變流程，來重建這份報告的信譽」。

匯率 美國 財政部

上一則

射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動

下一則

華爾街日報：美中競爭加劇 台灣成潛在衝突點

延伸閱讀

數位人民幣顛覆美元地位？拜登團隊傳加強檢視相關威脅

數位人民幣顛覆美元地位？拜登團隊傳加強檢視相關威脅
拜登稅改 興美還是誤國

拜登稅改 興美還是誤國
葉倫曝稅改細節 海外美企加稅 15年可增收2.5兆

葉倫曝稅改細節 海外美企加稅 15年可增收2.5兆
葉倫宣布告別川普的孤立主義 謀求達成全球性租稅協議

葉倫宣布告別川普的孤立主義 謀求達成全球性租稅協議

熱門新聞

麻州波士頓的81歲退伍軍人麥克戴維特手持他的嬌生注射疫苗卡。(Getty Images)

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

2021-04-05 07:17
新的醫學報告指莫德納疫苗在施打後至少六個月有效，或者更久。(美聯社)

保護力90％以上 莫德納、輝瑞至少6個月有效

2021-04-06 21:53
1947年11月20日，當時還是公主的伊麗莎白二世（左）與菲立普完婚後，在白金漢宮陽台向群眾揮手致意。（美聯社）

希臘落難王子 陪伴女王逾70年

2021-04-09 15:14
英國菲立普親王9日在溫沙堡去世，兒子查爾斯王儲10日出面，對英國人民及世界的致哀，表示感謝。(美聯社)

病榻前與查理王子交心長談 菲立普親王交代2件事

2021-04-10 22:37
前總統川普10日晚在佛州海湖莊園舉行共和黨募款餐會上，嚴批共和黨參院領袖麥康諾參議員，稱他不支持大選舞弊的說法。共和黨內仍在未來路線鬥爭中。(Getty Images)

共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭

2021-04-11 21:28

1張圖看疫情：全美已施打1億8704萬劑疫苗 逾2成完成接種

2021-04-12 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
北加州東灣華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

北加州東灣華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪
共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭

共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭
幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟
接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒
給優惠不認帳 德州速食店員爬出得來速窗口打顧客

給優惠不認帳 德州速食店員爬出得來速窗口打顧客