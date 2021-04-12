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拜登提名華裔田約翰 任國土安全部副部長

記者羅曉媛／華盛頓報導
拜登提名華裔John Tien擔任國土安全部副部長。(西點軍校臉書)
拜登提名華裔John Tien擔任國土安全部副部長。(西點軍校臉書)

拜登總統12日宣布國土安全部(DHS)重要人事名單，其中提名華裔田約翰(John Tien，音譯)為DHS副部長，他曾是西點軍校(West Point)首位亞裔旅長(Brigade Commander)，並在歐巴馬政府和小布希政府時期擔任國安顧問。

田約翰現居喬治亞州亞特蘭大，與妻子Tracy Tien育有兩個女兒，他早年畢業於西點軍校土木工程專業，後在牛津大學取得碩士學位，且是「羅德學者」(Rhodes Scholars，羅德獎學金獲得者)，他也曾是哈佛甘迺迪學院(Harvard Kennedy School)的國安學者。

田約翰軍功顯赫，曾獲加佩一枚橡樹葉獎章(oak leaf cluster)的銅星勳章(Bronze Star Medal)、作戰行動徽章(Combat Action Badge)及英勇部隊獎(Valorous Unit Award)，他也是西點軍校歷史上首位亞裔旅長及大隊長(First Captain)。

田約翰曾在歐巴馬政府時期的2009年至2011年，擔任負責阿富汗和巴基斯坦事務的國安會資深主任，並在小布希政府時期擔任負責伊拉克事務的國安會主任；他也是柯林頓政府時期的美國貿易代表辦公室白宮學者。

他在2011年以上校軍銜退役之前，曾是美國陸軍戰鬥軍官(combat arms officer)，生涯持續24年，參與過多項在伊拉克的作戰任務以及其他海內外任務；2011年之後，他在花旗集團擔任總經理(managing director)。

拜登同日公布的其他DHS任命，包括提名早先在拜登-賀錦麗過渡團隊擔任網路政策負責人的簡‧伊斯特利(Jen Easterly)，出任DHS網路安全與基建安全局局長；提名具20多年移民法經驗的厄爾‧加多(Ur Jaddou)任移民局局長；提名麻古斯(Chris Magnus)擔任聯邦海關與邊境保護局(CBP)局長；提名席瓦斯(Rob Silvers)為DHS的戰略、政策及規畫次長，梅耶(Jon Meyer)為DHS總法律顧問(General Counsel)。

華裔John Tien曾是西點軍校首位亞裔旅長。(西點軍校臉書)
華裔John Tien曾是西點軍校首位亞裔旅長。(西點軍校臉書)

提名 小布希 拜登

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