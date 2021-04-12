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白宮開半導體峰會 專家：拜登無力讓亞洲晶片廠增產

編譯陳韋廷／報導
為解決半導體短缺問題，美國總統拜登曾在2月24日簽署行政命令，圖為拜登在簽署之前拿起一個晶片的畫面。路透
為解決半導體短缺問題，美國總統拜登曾在2月24日簽署行政命令，圖為拜登在簽署之前拿起一個晶片的畫面。路透

白宮於美東時間12日中午舉行全美工商業領袖的虛擬峰會，美國總統拜登預計將跟汽車、科技、生技與消費電子產業的執行長討論全球半導體晶片短缺問題。

美國汽車業高層從去年底就開始示警，且受到晶片荒影響，許多美國車廠年初就開始暫時解雇了多達數十萬名員工。

美國總統拜登的國安顧問蘇利文發出聲明說：「半導體短缺是拜登政府將經濟與國家安全列為首要任務的完美例子。由於工廠閒置，半導體短缺正影響美國勞工和家庭的生活。」他是這場峰會的共同主持人之一。

但專家與企業官員說，拜登無法讓大部分位在亞洲的晶片製造商，尤其是台灣，提供更多晶片給美國汽車業。拜登可嘗試向亞洲晶片製造商施壓，並提供稅收激勵給美國製造商在美生產關鍵零組件，以避免未來發生短缺問題。

為解決這個潛在的供應鏈弱點，拜登本月稍早公布了2兆美元的基礎設施計畫，其中有500億美元用於美國半導體產業。

官員們表示，目前僅12%左右的半導體在美國生產。由於晶片使用的材料跟零組件數量龐大，半導體生產計畫和出貨時間都非常長。

白宮迄今提出的解決方案需要數年後才能顯現效果，目前並不清楚美國政府短期之內能採取何種行動來解決問題。

美國 拜登 晶片

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