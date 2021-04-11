網友假冒記者向白宮提問 4度成功

美國白宮新聞團隊驚傳遭滲入，一名網友竟假扮記者還成功向白宮女發言人莎奇提問。圖為白宮女發言人莎奇。（美聯社）

美國 政治新聞網站Politico報導，拜登 政府的白宮 新聞團隊近日驚傳遭滲入，一名化名為蒙塔古(Kacey Montagu)的網民自去年年底開始假冒記者，還四度成功向白宮女發言人莎奇提問。他甚至開設推特（Twitter）帳號@WHPoolReport，成功騙到一些真正的記者和白宮官員追蹤，包括第一夫人吉兒．拜登的發言人拉羅沙和副總統賀錦麗的高階顧問兼發言人桑德斯。

蒙塔古曾根據「資訊自由法」提出要求，獲得莎奇及國安顧問蘇利文等官員披露個人財務報表。他去年年底就自稱是「白宮新聞」（White House News）記者，但這個機構根本不存在。他也冒充過白宮記者協會成員、英國每日郵報記者，還曾和白宮高階記者及多名白宮官員交流。

白宮記者室本就僅經認證記者進入，又因疫情影響，能參加例行記者會的人數更少。因此，有些記者委託同業幫忙提問，蒙塔古也依樣畫葫蘆，還真的請到「華盛頓美男子報」的記者強森幫他問問題。

蒙塔古在消息曝光後受訪表示：「我喜歡新聞工作，但現在白宮新聞團隊太糟糕了。為了確保資訊透明，我決定假扮記者，直接向白宮提問自己和朋友想知道的問題。」

然而，蒙塔古的真實身分仍不清楚，他也拒絕透露更多個人資訊。