法醫：心臟病和毒品並非佛洛伊德直接死因

明尼蘇達州漢尼本郡（Hennepin County）首席法醫貝克（Andrew Baker）告訴陪審團，佛洛伊德是因警方壓制時的「束縛行為與頸部壓迫」致死。(美聯社)

美國 法醫今天在前白人員警蕭文出庭受審時表示，雖然非裔男子佛洛伊德 （George Floyd）患有心臟病 與吸食毒品，但這並非造成他死亡的「直接原因」。

法新社報導，明尼蘇達州漢尼本郡（Hennepin County）首席法醫貝克（Andrew Baker）告訴陪審團，佛洛伊德是因警方壓制時的「束縛行為與頸部壓迫」致死。

涉案的45歲前白人員警蕭文（Derek Chauvin）面臨謀殺與過失殺人等罪名指控。2020年5月25日，46歲的佛洛伊德涉嫌在商店使用20美元偽鈔遭警方逮捕。

根據路人拍攝影片，蕭文以膝蓋壓住佛洛伊德頸部，時間超過9分鐘，佛洛伊德當時上銬、面部朝下，死前一再哀喊「我不能呼吸」。這起事件引發全美及全球示威，抗議警方暴力執法與種族不平等。

佛洛伊德的死因是此案關鍵，這場備受關注的審判在明尼阿波利斯市（Minneapolis）法庭開庭，現場高度警力戒備。

檢方試圖證實佛洛伊德死於窒息，近日找來多位醫學專家佐證。

蕭文的辯護律師則聲稱佛洛伊德的死因，和他服用非法止痛藥物「吩坦尼」（fentanyl）與甲基安非他命（Methamphetamine，冰毒）有關，還有他本身的原有疾病。

為佛洛伊德進行解剖與開立死亡證明書的貝克表示，他在進行解剖前，刻意不看任何有關佛洛伊德死亡的影片，以避免產生「先入為主的想法」。

在死亡證明書上，貝克提及「執法人員壓制、束縛及頸部壓迫併發心搏停止」是佛洛伊德的死因。

貝克表示，佛洛伊德使用吩坦尼和他本身的心臟疾病，並不會導致頸部壓迫。

他說：「這些都不是直接原因，而是促成原因。」