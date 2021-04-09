共和黨周末募款會 金主仍奉川普為共主

共和黨數名有志競選下屆總統的高層以及數百金主，近日內將前往前總統川普佛州宅邸附近舉行募款會，意味共和黨依然奉川普為超強募款人。(美聯社)

共和黨 數名有志競選下屆總統的高層以及數百金主，本周末將前往前總統川普 佛州宅邸附近辦理募款會，意味至少到目前，共和黨依然奉川普為共主、超級募款人；川普助理強調，共和黨能成長全因川普的成功，忽略這一點勢必付出慘重代價。

美聯社9日報導，這次不公開募款會將由川普擔綱，旨在籌集千百萬元，供共和黨打政治攻防，也讓金主能接觸2024年該黨有志戰將及國會領袖；場地挑在距川普海湖莊園僅幾哩的四季酒店；川普的盟友同一時間分別舉辦自己的募款會。

受邀的共和黨金主艾伯哈特(Dan Eberhart)指出，這次季會的舉辦地點，再加上川普2月在「保守派政治行動會議」(CPAC)的定調演說，顯見共和黨仍在川普的掌心當中。

川普一直控制共和黨金主及民選官員，確保川普主義仍是共和黨的政治火車頭；川普敗選後，共和黨找不到一致的政黨訊息及明確政綱，也沒策略來擴大黨的魅力，致使共和黨民選官員及全國代表大會(RNC)日益採納川普的不實說法，指2020年總統選舉有大規模舞弊，充當政治衝鋒號。

拒絕川普說詞或者支持彈劾他的共和黨要角，都被排除在本周末邀請名單之外，比如參院少數黨領袖麥康諾、聯邦參議員羅穆尼及眾院 共和黨三把手莉茲‧錢尼。

雖說共和黨巴著川普不放，但川普是否還甩共和黨，目前猶未可知；川普的政治行動委員會月前致函RNC等共和黨人，要求他們未獲授權，不得在任何募款、演講及遊說行動上使用川普的名號、形象。

共和黨官員多次想淡化黨與川普就募款事項的緊張，另認為川普肯參加這次季會，顯示他仍願把名字借給黨來運用；但同一時間，川普依然強勢斂聚競選資金，例如他本周重啟自己的線上授權店，RNC或共和黨下一位總統提名人都無法控制那些錢。