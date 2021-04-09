美新對台交往準則 國務院、代表處和雙橡園不再是禁區

美國國務院宣布已完成與台灣交往的新準則，鼓勵美台接觸，反映台美雙邊深化的非官方關係。 本報資料照片

美國國務院 9日宣布已完成與台灣交往的新準則，但並未公布具體內容；一名國務院發言人透過電郵舉例，美國鼓勵工作層級的會議在聯邦建物內舉行，也可以在駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）舉行，這都是過去準則明文禁止的範圍。

據了解，這將使美國官員得以進入TECRO辦公室、雙橡園；過去台駐美代表等官員到國務院拜訪美國官員，也從「可做不可說」，到明文落實。

金融時報報導，美國官員可以到雙橡園參加活動，但不得參加台灣主要節日的活動，避免讓美國「一個中國政策」複雜化。據悉，所謂可能複雜化美國一中政策的主要節日活動，就是國慶酒會。

金融時報引述美國官員說法：「沒有取消這些限制，但把它們隔得更開，這樣兩岸都會開心。」

美國國務院發言人表示，對台交往準則意在深化並擴大美台非官方關係，鼓勵美國政府與台灣接觸，且在過程中落實美國政府的一中政策原則。

這名發言人表示，美國將在台灣關係法 、美中三聯合公報與六項保證的指導下，繼續與台灣維持非官方關係。

這名發言人說，新準則鼓勵與台灣方面接觸並取消不必要限制，比起過去歷任政府的準則都更進一步。

這項準則是前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）任內，今年1月9日宣布取消美台交往限制，稱這是「自我施加的」限制，行政機關可將以往國務院發布的對台交往準則視為無效。

國務院發言人表示，取消對台交往準則不利與台灣的往來，且這項決定造成的實際政策效果，是阻礙美國與台灣的非官方往來，如今國務院透過發布新準則來改正這項問題。

知情人士表示，龐培歐與現任國務卿布林肯（Antony Blinken）都希望改善過往對台美交流的各種限制，促進台美更多互動與合作；龐培歐今年1月廢除對台交往準則，盼台美關係不應受過往框架所限制，但在執行層面上，許多美國行政部門官員不清楚如何解讀，包括當時聲明曾指出雙方所有互動，事無鉅細，都必須經由美國在台協會（AIT），讓有些部會更為謹慎。

知情人士說，新交往準則具體回應台灣對官署洽公等事的關切，除涵蓋放寬交往限制的精神，更鼓勵美國行政部門與我互動，有助台美更有制度且開放的交往與互動，反映台美的緊密合作關係。