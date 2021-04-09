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美放寬對台交往規定 一中架構下維持非官方關係

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美放寬對台交往規定 一中架構下維持非官方關係

記者張文馨／華盛頓報導
國務院發言人普萊斯（Ned Price）9日發布聲明表示，已完成與台灣交往的新準則。(美聯社)
國務院發言人普萊斯（Ned Price）9日發布聲明表示，已完成與台灣交往的新準則。(美聯社)

國務院9日宣布，已完成與台灣交往的新準則；美國仍將維持與台灣的非官方關係，並在原有的「一個中國政策」架構下，放寬與台灣往來的規定；但國務院只有原則性的宣示，並沒有公布具體放寬哪些與台灣往來的標準。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）9日發布聲明表示，國務院已發布新的對台交往準則，以鼓勵美國政府與台灣的往來，反應美台正在加深的非官方關係

普萊斯說，新準則強調了台灣是蓬勃民主政體、美國重要的安全與經濟夥伴，也是國際社會的一股良善力量；新準則放寬了與台灣接觸的規定，符合美國與台灣的非官方關係，並明確提供所有行政部門有效落實美國基於台灣關係法、三項公報與六項保證的「一個中國政策」。

普萊斯說，國務院遵循「台灣保證法」所規定，檢討對台往來限制，國務院完成檢討後發布新準則。

前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）今年1月9日宣布取消美台交往限制，稱這是「自我施加的」限制，行政機關可將以往國務院發布的對台交往準則視為無效。

拜登總統的國務卿布林肯（Antony Blinken）今年初出席聯邦參議院外交委員會的任命聽證會時說，「我認為我們應該審視與台灣的往來，即將卸任的國務卿(指龐培歐)發布了一些規定，我們會認真檢視因應『台灣保證法』所制定的規定，我們會檢視這件事。」

國務院所謂的美台交往限制，包括一分不公開的「對台交往準則」備忘錄(Guidelines on the Relationship with Taiwan)；去年底生效的「台灣保證法」將其見諸文字，建議國務院檢討指導對台關係文件與對台交往準則更新版本。

台灣關係法 國務院 美國

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