美重台海 蕭美琴：軍售常態化延續

駐美代表蕭美琴說，正在盤點美方關切的一些議題，期待能有正面和進一步的互動。華盛頓記者張文馨／攝影

中華民國駐美代表蕭美琴8日在雙橡園與媒體茶敘表示，拜登 政府十分重視印太地區和平穩定，延續到美日2加2會談與即將舉行的美日領袖峰會，都顯示對印太與台海的重視。

對於美日聯合聲明納入台海重要性，是否符合台灣 利益，蕭美琴說，台灣一向認為區域和平穩定攸關生存，一方面要強化不對稱作戰與自我防衛能力，一方面也要爭取國際關切與支持台灣安全。

蕭美琴說，從前朝政府確立的軍售常態化，目前沒有任何跡象顯示政策不延續，美方將根據台灣面臨的需求與建軍目標，持續對台軍售。

至於半導體供應鏈 ，蕭美琴說，台灣在全球供應鏈上扮演關鍵角色，各國都希望就此與台灣合作，政府扮演協調角色，滿足提供廠商需要的投資誘因與補貼等政策需求。

美國盤點國內半導體供應鏈現況，預定16日登場的美日元首峰會將觸及合作；蕭美琴8日表示，台灣半導體在全球供應鏈扮演關鍵角色，沒有任何被排除在外的問題，各國都需要台灣的半導體，也希望在供應鏈韌性和穩定上持續與台灣合作。

白宮國安會12日將邀請全球半導體產業龍頭企業與相關產業企業開會，包括三星、英特爾、通用汽車等，據了解，台灣半導體製造大廠台積電與聯電並不在出席名單之列；對於記者去函詢問台灣是否有廠商受邀，國安會稱不便透露出席者。