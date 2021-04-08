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美國務院：先投資國內 才談與他國簽貿易協定

美國務院：先投資國內 才談與他國簽貿易協定

中央社華盛頓8日專電
美國國務院發言人普萊斯。(美聯社)
美國國務院發言人普萊斯。(美聯社)

美台關係升溫，呼籲雙方簽貿易協定聲浪高漲。美國國務院發言人普萊斯今天就拜登政府對貿易協定整體立場表示，美方目前重心在投資國內，之後才會檢視與歐洲、亞洲等簽署協定。

自台灣去年8月鬆綁美豬美牛進口限制，美國社會對美台簽署自由貿易協定（FTA）呼聲不斷。23位國會議員上個月致函總統拜登（Joe Biden），呼籲他與台灣啟動FTA洽簽程序，強調FTA不只能為兩國創造經濟效益，也能讓美方在印太區域反制中共經濟影響力。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天召開媒體簡報會，有記者關切北愛爾蘭近日因部分群眾不滿英國脫歐後的貿易安排，連日引發暴動，並詢問英美自由貿易談判進度。

普萊斯表示，拜登已清楚表明他對貿易協定的立場，他相信美方必須先投資國內。拜登政府了解，美國國內生命力多強，在世界舞台的生命力就會多強；國內生命力也是美國面對挑戰的實力來源，不論是來自他國的挑戰，抑或是其他類型威脅。

正因如此，普萊斯說，拜登政府首要著重在投資國內，之後才會檢視FTA的簽署，不論是在歐洲、亞洲或是其他地方。

記者緊接著追問，這是否代表拜登政府不相信FTA能為美國國內注入活力，創造雙贏局面。

普萊斯表示，拜登政府相信與盟友建立緊密經濟合作的重要性，但經濟合作要以美國利益作為指引，也須符合美國價值，例如高勞動標準、綠色能源及美國勞工需要受到保護等。

拜登上任1個多月前曾接受「紐約時報」專欄作家佛里曼（Thomas L. Friedman）電話專訪。他當時就表示，在美國國內勞工、教育面向獲得大量投資前，他不會和任何國家簽署新的貿易協定。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

美國 拜登 投資

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