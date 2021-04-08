拜登任內首祭控槍措施：槍枝暴力已成流行病

拜登總統8日揭曉任內首批控槍措施。(美聯社)

全美槍枝暴力與血案接二連三，拜登 總統8日揭曉任內首批控槍措施，包括限制幽靈槍(ghost guns)，並任命支持槍枝管制的齊普曼(David Chipman)擔任美國 菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)局長等，拜登稱美國的槍枝暴力已成流行病，令美國在全球陷入尷尬(international embarrassment)。

拜登8日在白宮玫瑰園就槍枝管控措施發表講話，表示自己不是在侵犯憲法第二修正案，「那些欺騙性的說法指我們要做的，是在危及第二修正案權利，但沒有改動，絕沒有對憲法的改動(amendment)」。

「這些想法很奇怪，說我們建議的事與憲法相悖。」拜登直言，美國槍枝暴力問題已成危及公共安全的流行病，導致每年2800億元的經濟損失；在這些措施之餘，他呼籲國會兩黨從立法層面解決槍枝暴力，指這不是黨派問題。

影片來源：YouTube CNBC頻道

拜登發布的絕大多數措施來自司法部 ，當日一同出席的也有司法部長加蘭德(Merrick Garland)，最新措施包括收緊對「幽靈槍」買主的管控，幽靈槍是指通過合法途徑購買槍枝零部件，再自行組裝成武器，這種槍枝沒有序列號，用於犯罪時，執法部門很難追查；司法部將在30天內發布針對控制「幽靈槍」的提案法規，並在60天內發布提案法規管控手槍穩定器，同時為槍砲走私提供更多數據支持。

拜登還指示司法部發布「紅旗」(Red Flag）法案範本建議，以方便各州在此基礎上制定各自的紅旗法，允許暫時剝奪可能對他人或自己造成威脅的人持槍；拜登政府也將給社區暴力干預項目投入更多資金，以減少城市社區的槍枝暴力。

此外，拜登即將提名的ATF局長人選齊普曼，在該局服務25年，是炸彈專家，退休後擔任控槍團體Giffords的資深政策顧問，期間耗費大量時間和精力推動幽靈槍的管控、修改背景調查系統，以及減少非法槍砲走私；白宮表示，齊普曼過往的經驗是在推進符合常識的槍枝安全法案。

ATF隸屬司法部，負責對菸酒槍炮徵稅、執法，但自2015年以來，菸酒槍炮及爆裂物管理局一直沒有固定局長人選獲參院同意，這也顯示兩黨對槍枝管制難達一致。

美國槍擊事件層出不窮，科羅拉多州、喬治亞州、加州近期接連發生大規模槍擊案，民主黨施壓拜登政府採取措施應對威脅，拜登今日的措施遠不足以兌現他競選時許下的控槍諾言，這也反映總統對於槍枝的行政權力有限；白宮反覆重申此舉須通過立法改變，而國會眾院上月通過加強背景調查的槍枝法案，但在民主黨不占太多優勢的參院，控槍法案的前景渺茫。