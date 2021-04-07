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白宮：沒有跟盟友討論聯合抵制北京冬奧

記者張文馨／華盛頓報導
因新冠疫情、涉疆、涉港等問題，北京冬奧恐成為國際政治角力。圖為北京奧林匹克公園。（歐新社）
因新冠疫情、涉疆、涉港等問題，北京冬奧恐成為國際政治角力。圖為北京奧林匹克公園。（歐新社）

美國白宮發言人莎奇（Jen Psaki）7日在例行記者會表示，美國對明年在北京舉行的冬季奧運，立場沒有改變，美國沒有討論過，也沒有與盟友和夥伴正在討論要聯合抵制。

莎奇此言修正了國務院發言人普萊斯（Ned Price）前一天的說法，普萊斯6日在例行記者會被問到是否聯合抵制明年在北京舉行的冬季奧運會，他說，美國當然希望與盟友討論此事，協調一致作法符合彼此利益。

普萊斯事後推文補充，「針對北京冬季奧運，我們沒有任何宣布，但我們會持續與盟友夥伴密切諮商，以確認共同關切的議題，及建立對北京的一致態度。」

莎奇7日表示，美國對2022年奧運的立場沒有改變，沒有討論過、也沒有正在跟盟友夥伴討論要聯合抵制。

莎奇說，美國與盟友夥伴密切協商，以確定共同關切的議題並建立一致方針，但從美國角度來看，關於北京冬奧，沒有任何改變計畫的討論在進行中。

至於屆時美國運動員和美國觀眾是否能順利前往中國大陸參與冬奧，莎奇說，距離冬奧還有一段時間，美國正在努力推廣疫苗，美國將仰賴專家們解決此特殊任務。

冬季奧運會明年2月4日至20日將在北京登場；美國共和黨籍聯邦參議員羅穆尼（Mitt Romney）上月投書紐約時報，稱中國共產黨鎮壓香港示威、迫害維吾爾族，且審查媒體與公民，不應讓北京還能藉冬奧展示自我，但現在改變場地已經來不及，因此，美國應從經濟和外交層面上抵制這場奧運會。

羅穆尼表示，這不代表著美國不派出任何一名運動員參賽，讓運動員承擔美國反對中國的後果並不公平。

美國 北京 奧運

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