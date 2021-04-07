中國頻擾 美:高度關注中方脅迫行動 挺台海和平穩定

伯克級神盾驅逐艦「馬侃號」（USS John S. McCain DDG-56）。歐新社

中國 軍機7日至少3度進入台灣西南空域，遼寧號航空母艦編隊也在台海附近訓練，美國 海軍發布，第七艦隊驅逐艦馬侃號7日通過台海；對此，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）7日表示，美國高度關注中國此舉與企圖脅迫區域和台灣，美國將與持續與盟友夥伴合作，支持印太地區的安全，包括台海和平穩定。

記者在例行記者會上，詢問普萊斯對於「中國加大力道脅迫台灣」的反應，普萊斯重申，「我們對台灣的承諾堅若磐石，這有助維護台海、兩岸以及區域的和平穩定。」

普萊斯說，美國高度關注中方對包含台灣在內的該區域，進行的脅迫行為與意圖。

普萊斯表示，正如「台灣關係法 」等美國長期政策所說，美國將維持能力，以抵抗任何訴諸武力或使用其他高壓手段，而危及台灣人民安全、社會或經濟制度的行動。

普萊斯表示，美國將持續與盟友夥伴合作，支持在印太地區共享的繁榮、安全和價值觀，這也包括台灣海峽的和平與穩定。

自拜登政府上任，中國密集派遣軍機繞台，長期監控中國軍機動態的「台灣西南空域」臉書7日上午表示，中國軍機7日晨4時29分、5時56分、6時31分3度進入台灣西南空域，台灣空軍出動驅離；中華民國空軍7日發布中國軍機動態，中國2架空警500、8架殲-10、4架殲-16及1架運-8反潛機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ）。