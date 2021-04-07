我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殉職國會警察將移靈國會大廈 家人：他是英雄

一洲焦點／喬州投票法到底吵什麼？從台灣報導中國

中國頻擾 美:高度關注中方脅迫行動 挺台海和平穩定

記者張文馨／華盛頓報導
伯克級神盾驅逐艦「馬侃號」（USS John S. McCain DDG-56）。歐新社
伯克級神盾驅逐艦「馬侃號」（USS John S. McCain DDG-56）。歐新社

中國軍機7日至少3度進入台灣西南空域，遼寧號航空母艦編隊也在台海附近訓練，美國海軍發布，第七艦隊驅逐艦馬侃號7日通過台海；對此，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）7日表示，美國高度關注中國此舉與企圖脅迫區域和台灣，美國將與持續與盟友夥伴合作，支持印太地區的安全，包括台海和平穩定。

記者在例行記者會上，詢問普萊斯對於「中國加大力道脅迫台灣」的反應，普萊斯重申，「我們對台灣的承諾堅若磐石，這有助維護台海、兩岸以及區域的和平穩定。」

普萊斯說，美國高度關注中方對包含台灣在內的該區域，進行的脅迫行為與意圖。

普萊斯表示，正如「台灣關係法」等美國長期政策所說，美國將維持能力，以抵抗任何訴諸武力或使用其他高壓手段，而危及台灣人民安全、社會或經濟制度的行動。

普萊斯表示，美國將持續與盟友夥伴合作，支持在印太地區共享的繁榮、安全和價值觀，這也包括台灣海峽的和平與穩定。

自拜登政府上任，中國密集派遣軍機繞台，長期監控中國軍機動態的「台灣西南空域」臉書7日上午表示，中國軍機7日晨4時29分、5時56分、6時31分3度進入台灣西南空域，台灣空軍出動驅離；中華民國空軍7日發布中國軍機動態，中國2架空警500、8架殲-10、4架殲-16及1架運-8反潛機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ）。

台灣關係法 美國 中國

上一則

美監控遼寧艦 重申助台防衛

延伸閱讀

聯合盟友抵制北京冬奧？美首度回應

聯合盟友抵制北京冬奧？美首度回應
美伊間接「核談判」 華府讚：富建設性的一步

美伊間接「核談判」 華府讚：富建設性的一步
抵制明年北京冬奧？ 美：將與盟友討論

抵制明年北京冬奧？ 美：將與盟友討論
北卡第4選區國會藝術比賽 4／23截止報名

北卡第4選區國會藝術比賽 4／23截止報名

熱門新聞

麻州波士頓的81歲退伍軍人麥克戴維特手持他的嬌生注射疫苗卡。(Getty Images)

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

2021-04-05 07:17
德州共和黨國會眾議員參選人金賽麗日前以韓國裔的身分，發表不歡迎中國移民的言論。(BBC視頻截圖)

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

2021-04-02 21:36
佛州邁阿密灘仍在實施宵禁，但民眾置若罔聞，跳舞狂歡，引發疫情再度惡化的擔憂。(Getty Images)

第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多

2021-04-02 02:30
最新一起亞裔無緣無故在街上遭到襲擊，29日上午發生在曼哈頓靠近時報廣場附近。(美聯社)

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

2021-03-31 15:43
曾在蘇格蘭為前總統川普擔任過五年保鏢的麥凱(Kevin McKay)。(取自推特)

「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞

2021-04-04 21:10
前總統川普30日接受二媳婦賴拉的訪問，除大肆抨擊總統拜登的政策外，更暗示會參加2024年總統選舉。(取自賴拉Instagram)

川普接受兒媳專訪 影片上線20分鐘遭臉書下架

2021-03-31 21:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
保護力90％以上 莫德納、輝瑞至少6個月有效

保護力90％以上 莫德納、輝瑞至少6個月有效
疑似桃色糾紛 南加一對30多歲華人男女命喪槍下

疑似桃色糾紛 南加一對30多歲華人男女命喪槍下
解封1個月 密西根新病例冠全國 246人打完疫苗仍染疫

解封1個月 密西根新病例冠全國 246人打完疫苗仍染疫
為保公民隱私 白宮表態：政府「不簽發」疫苗護照

為保公民隱私 白宮表態：政府「不簽發」疫苗護照
最糟時期還沒過 拜登：變種病毒蔓延 19日起全面打疫苗

最糟時期還沒過 拜登：變種病毒蔓延 19日起全面打疫苗