我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed明年升息？與其猜「太早」不如觀察這兩點

美科技業亞裔領袖合力發聲 反抗仇恨浪潮

美監控遼寧艦 重申助台防衛

記者張文馨／華盛頓報導

中國海軍5日表示日前組織遼寧艦航母編隊在台灣周邊海域進行訓練，並稱今後仍將按計畫，常態組織類似演訓活動。美國國防部發言人柯比（John Kirby）6日表示，美國正在監控中國在台灣附近進行的軍事演練，美國對一個中國政策、長期以來歷任政府協助台灣自我防衛能力的支持，都沒有改變。

對於中國暗示要「常態化」演訓，柯比說，美國將密切關注該地區，美國正在監控中國海軍，並了解中國意圖。

針對中國計畫以武力侵略台灣，美國前後任官員上月分別提到預測的時間點。華府智庫布魯金斯研究院外國政策項目研究員何瑞恩6日表示，美國應優先重建盟友關係，了解個別國家與中國的關係和挑戰；有關台灣，北京會避免直接衝突，選擇非暴力脅迫，給台灣人民心理壓力以達成統一，美國官員預測中國犯台時間表，也是對台灣人民的壓力，不如協助台灣強化其國際角色。

何瑞恩6日透過視訊參加戰略暨國際研究中心（CSIS）的活動，談對中政策，也談到台灣議題。何瑞恩認為，北京有充分理由避免直接衝突，因為這可能直接引發美中衝突，導致難以控制的局面；這也將導致中國資金外流，升高鄰國警惕，並傷害中國在世界的形象。

「因此，北京選擇非暴力脅迫並不令人意外，」何瑞恩說，北京透過此手法對台灣人民施加心理壓力，試圖說服台灣人相信，通往和平、安全和繁榮的唯一道路就是經過北京，北京希望造成「抵抗是徒勞的，台灣最後會投向北京溫暖懷抱」。

何瑞恩也說，他擔憂美國官員公開或私下宣傳台灣面臨侵略威脅，有點像在幫北京施壓台灣，增加台灣人民心理壓力，並讓台灣人民感覺自己什麼都做不了。

對於中國併吞台灣的可能時間表，美國前總統川普的白宮國家安全顧問麥馬斯特日前認為，明年北京冬奧和中共第20次全國黨代表大會落幕後，台灣可能陷入軍事衝突的最大風險；美軍印太司令部司令戴維森認為，台灣是中國野心企圖之一，6年內恐面臨顯著威脅。即將接任印太司令的被提名人阿基里諾表示，「這個問題比許多人理解的更加迫在眉睫。」

何瑞恩表示，美國需要強有力的防禦與嚇阻，並認真看待威脅，安全是支持台灣的要素之一。此外，他建議美國政府可以更關注協助台灣在世界舞台上更有自信，協助台灣推廣貿易多元化，並協助台灣維持其科技研發領域的優勢。

CSIS中國研究主任白明說，中國侵台的核心要素，除了北京有無軍事實力動武，也要考慮當下中國領導人習近平政府的國內政治盤算，後者是比較缺乏分析的領域。

何瑞恩說，美中不再是單打獨鬥，美國需要優先考慮降低區域風險並建立盟友關係；美國應考慮厚植實力而非牽制中國。他表示，美國的個別盟友與中國關係和面臨的挑戰都不同，美國應設身處地，這是過去沒做到的，也是目前取得進展的唯一途徑，例如與日本、印度和澳洲的四方安全對話協調亞洲疫苗配送倡議，就是很好的例子。

台灣 中國 美國

上一則

川普當總統4年 財富縮水10億元 富比世暴跌近300名

延伸閱讀

美駐越南大使：美國將與越南共同解決匯率問題

美駐越南大使：美國將與越南共同解決匯率問題
美國空軍「高超音速」飛彈 首度試射失敗

美國空軍「高超音速」飛彈 首度試射失敗

聯合盟友抵制北京冬奧？美首度回應

聯合盟友抵制北京冬奧？美首度回應
美學者：北京避免正面衝突 非武力脅迫施壓台灣人

美學者：北京避免正面衝突 非武力脅迫施壓台灣人

熱門新聞

最新一起亞裔無緣無故在街上遭到襲擊，29日上午發生在曼哈頓靠近時報廣場附近。(美聯社)

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

2021-03-31 15:43
美國總統拜登。 路透

仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

2021-03-31 00:40
麻州波士頓的81歲退伍軍人麥克戴維特手持他的嬌生注射疫苗卡。(Getty Images)

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

2021-04-05 07:17
德州共和黨國會眾議員參選人金賽麗日前以韓國裔的身分，發表不歡迎中國移民的言論。(BBC視頻截圖)

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

2021-04-02 21:36
佛州邁阿密灘仍在實施宵禁，但民眾置若罔聞，跳舞狂歡，引發疫情再度惡化的擔憂。(Getty Images)

第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多

2021-04-02 02:30
圖為牛津／阿斯特捷利康疫苗。（美聯社）

新冠疫苗效力能維持多久？專家：至少3個月

2021-03-30 21:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命

南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命
保護力90％以上 莫德納、輝瑞至少6個月有效

保護力90％以上 莫德納、輝瑞至少6個月有效
疑似桃色糾紛 南加一對30多歲華人男女命喪槍下

疑似桃色糾紛 南加一對30多歲華人男女命喪槍下
為保公民隱私 白宮表態：政府「不簽發」疫苗護照

為保公民隱私 白宮表態：政府「不簽發」疫苗護照
解封1個月 密西根新病例冠全國 246人打完疫苗仍染疫

解封1個月 密西根新病例冠全國 246人打完疫苗仍染疫