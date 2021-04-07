美科技業亞裔領袖合力發聲 反抗仇恨浪潮

一個小孩3月27日參加洛杉磯反對仇恨亞裔的集會遊行，高高舉起「我們屬於這裡」的標語牌。 歐新社

網路餐廳訂位平台OpenTable執行長Debby Soo是在美國 出生長大的亞裔 女性，前一陣子在超市準備結帳時，臨時發現沒帶信用卡，要改用Apple Pay大約只多花10秒鐘，就被排在後面的人嗆聲：「妳不屬於這裡。」

她接受財經媒體MarketWatch訪問時說，受到如此對待，她感到困惑和不舒服，當下馬上回說：「我當然屬於這裡。我試著要付錢。」

因為新冠疫情使得一向就不歡迎亞裔的美國社會，現在反亞裔的氛圍更強了。Debby Soo加入其他亞裔美籍企業主管與領袖之列，募集2,000萬美元基金反抗這股仇恨浪潮。MarketWatch指出，這是前所未有的公開團結活動，這個群體裡的人士幾乎從小被教育儘量避免惹人注意。

這個基金由科技創業家呂曉龍（Dave Lu）發起。上周，這個基金由Zoom、Youtube、DoorDash、Peloton執行長在華爾街日報刊出公開信，斗大的標題寫著「夠了」。

MarketWatch引用矽谷合資（Joint Venture Silicon Valley）最新數據說，2019年在Santa Clara和San Mateo兩個郡擁有學士學位的科技業工作者，具亞洲背景的人占比為56.5%，是多數。不過他們升遷不易，資料顯示亞裔在美國是最不會被擢升到管理階層的族裔。

MarketWatch也報導，YouTube創辦人陳士駿一年半前由美國搬回台灣 ，原因之一就是他希望自己兩個的兒子感受在自己屬於多數族裔的感覺。他原本只打算待在台灣兩年，如今考慮延長停留台灣的時間，尤其在這種時候，他不希望兒子面對美國始終存在的種族主義的問題。