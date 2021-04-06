無證童被丟包邊界 沙漠獨行 哭向探員求助：我很害怕

美國邊界巡邏員1日美墨邊界路上發現一名無證男孩，年約10歲。他以西語稱被偷渡集團在邊界拋棄後，非常害怕。圖為巡邏員當時所攝視頻，詢問男孩「需要幫助嗎？」。(取自CBP網站)

邊境巡邏官員在1日錄下的影片顯示，一名看來10到12歲的男孩哭泣地訴說遭父母拋棄，心中害怕無比，向美國 官員求助。

這位剛越過美墨邊界德州格蘭河(Rio Grande River)的男孩，用西班牙語跟下班駕車回家的美國官員說，「我跟一個團來的，他們把我丟下，我不知道他們到哪裡去了。他們可能搶我，綁架我，我很害怕。」

這段上周上傳到全美最大的西語電視Univision網站的影片，凸顯出兒童偷渡來美國問題的嚴重；影片中，官員問這名男孩，「你不知道他們去哪兒了？他們把你一個人丟下？」

他答，「他們丟棄我。我是來向你求助的。」

官員隨後把他帶到邊境巡邏站；邊境官員沒公布他的姓名，也沒說明是不是被他父母親拋下不管。

這名男孩第一晚已在到處是響尾蛇和野獸的荒漠度過一夜，碰到下車詢問他的美國官員後，他立刻淚眼汪汪的求助。

邊巡隊艾爾帕索負責人葛洛莉雅‧查維茲(Gloria Chavez)呼籲家長把孩子置入險境前，考慮子女的安全問題。

「我要告訴正在考慮把沒人陪伴的孩子放到邊境的家長，拜託考慮一下，因為這是很危險的做法。」

無人伴隨的未成年移民突然在美墨邊境 激增，讓拜登 政府難以處理，甚至動用軍營、會議中心來安置，並趕緊新建相關設施；目前收容了約1萬9000名孩童。

拜登也委派副總統賀錦麗擔任移民問題全權負責人，希望她跟墨西哥和中美洲國家協議出根本解決之道。

拜登上台後宣布暫停南部邊境圍牆建築工程；國土安全部長梅奧卡斯說，海關與邊境保護局已提報續建計畫，主要是關於有隙縫待補、設備待裝的地方。

白宮發言人莎奇釐清不是新建，而是「補強已建」的圍牆，「在法律允許的範圍內，築牆工作仍暫停，除非業經國會授權撥款的標案。」