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當總統4年…川普財富縮水10億元 富豪榜跌300名

編譯柯立偉／綜合7日電
據「富比世」雜誌最新的全球富豪排行榜，前總統川普排名1299，下跌300名。（路透資料照片）
據「富比世」雜誌最新的全球富豪排行榜，前總統川普排名1299，下跌300名。（路透資料照片）

根據「富比世」雜誌最新的全球億萬富豪排行榜，前總統川普以約24億元的總資產排名1299，顯示他擔任總統四年，總資產少了超過10億元，排名也下跌300名。

從「富比世」過去的資料來看，2017年川普就任總統時，總資產約35億元，排名544名。而從任職總統後身價下跌，2018年以31億排行766；2019年排名雖上升到715，但資產與前一年持平；2020年資產大幅滑落，只有21億元，排名更首度跌出千名之外，為1001名；今年資產雖稍增，排名仍持續下探。

「富比世」在報告中表示，雖然川普的資產比前一年度增加3億元，但增加的速度比不上其他富豪累積財產的腳步，今年只排到1299名。

川普對於排名下跌並不意外，甚至有點沾沾自喜；他向國會山莊報(The Hill)表示：「本來就應該這樣，政治人物在位時不應該賺錢。從就職到卸任，就是一個『錢變少』的過程。這也是大家喜歡我的原因，我當總統不是為了錢，為了國家我還放棄了十幾億的資產。我在任期間對邊界、疫苗、軍隊，以及捍衛憲法保障的持槍權都有貢獻。」

川普細數在位時的其他政績，特別著重在新冠疫苗研發的部分；他說：「我對新冠肺炎疫苗研發的投入，將使我們重開經濟，讓旅遊觀光以及其他深受打擊的產業得以復甦。」

上個月彭博社(Bloomberg News)也發表了類似的數據，指出川普四年任期中，資產自30億元降低至23億元；彭博社表示，新冠疫情肆虐，以及今年1月6日發生於國會山莊的暴動，嚴重打擊川普建立的商業帝國；而川普的各項產業，包含旅館、賭場、辦公樓等，疫情期間都因為嚴格的旅遊禁令而關閉，損失慘重。

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