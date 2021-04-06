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為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照

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為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照

編譯張君堯／即時報導
美國白宮發言人莎奇6日表示，美國政府不會簽發所謂的「疫苗護照」，並指出「華府想保障美國人的隱私，不希望疫苗護照被用做不公平對待國民的系統」。(美聯社)
美國白宮發言人莎奇6日表示，美國政府不會簽發所謂的「疫苗護照」，並指出「華府想保障美國人的隱私，不希望疫苗護照被用做不公平對待國民的系統」。(美聯社)

新冠疫情肆虐超過一年，全球人民無非都希望能盡早恢復日常生活，而「疫苗護照」的構想無疑讓人們有莫大信心，不過在諸多疑慮之下，美國白宮目前已排除引進該護照，並強調公民的隱私和權利應得到保護。

美國白宮發言人莎奇（Jen Psaki）6日表示，美國政府不會簽發所謂的「疫苗護照」，並指出「華府想保障美國人的隱私，不希望疫苗護照被用做不公平對待國民的系統」。

莎奇還表示，政府現時和未來都不會支持需要美國人攜帶認證的制度，強調不會有「聯邦層面的疫苗數據庫」，也不會「由聯邦要求所有人索取單一的疫苗認證」。並補充說華府將發布指引、解答美國人對隱私、安全或歧視憂慮等問題。

除白宮外，共和黨籍德州州長艾伯特（Greg Abbot）也在同日頒令，禁止州政府機構和任何收取公帑的實體實行疫苗護照。

疫苗護照通常是指列明持有人「已接種疫苗」的手機應用程式，方便出行和使用。白宮曾表示，疫苗護照只會由私營和非牟利機構推動。

目前英國與歐盟等國都在規畫疫苗護照的推行，而以色列已經採用「綠色數位通行證」，該國人民須出示該通行證才能使用旅館、健身房或劇院等設施。

在諸多疑慮之下，美國白宮不會簽發疫苗護照，並強調公民的隱私和權利應得到保護。(G...
在諸多疑慮之下，美國白宮不會簽發疫苗護照，並強調公民的隱私和權利應得到保護。(Getty Images)

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